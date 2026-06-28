OnStar de Chevrolet presenta su nueva estructura de servicios para vehículos Año Modelo 2027

En línea con su compromiso de ofrecer soluciones cada vez más integradas de conectividad, seguridad y asistencia, OnStar presenta su nueva estructura de servicios para vehículos de producción modelo 2027 , que tendrá al nuevo Chevrolet Sonic como el primer modelo de la marca en integrarla de fábrica.

A partir de esta actualización, todos los vehículos equipados con OnStar saldrán de fábrica con el plan OnStar Basics incluido por 8 años , permitiendo que más clientes accedan desde el primer día a herramientas pensadas para simplificar y acompañar la experiencia de manejo.

El plan OnStar Basics incluye acceso a la app my Chevrolet , diagnósticos remotos, localización del vehículo y comandos a distancia, como el bloqueo y desbloqueo de puertas o el encendido remoto del motor para preclimatizar la cabina antes de iniciar el viaje.

Como parte de esta nueva estructura, cada cliente contará, además, con 1 mes bonificado del paquete Protect, que incorpora servicios de seguridad y asistencia ante emergencias las 24 horas, los 365 días del año. En caso de que la suscripción se realice dentro de los 30 días posteriores a la activación, el beneficio se extenderá por 2 meses adicionales.

Durante ese mismo plazo, también se ampliará el beneficio de datos de prueba para el punto de acceso Wi-Fi a bordo, con 2 paquetes extra de 6 GB o 3 meses cada uno , lo que permitirá extender la experiencia de conectividad desde el vehículo.

En ese sentido, el nuevo Chevrolet Sonic será el primer vehículo de la marca en integrar de fábrica esta nueva estructura de servicios OnStar. El modelo llega de serie con panel digital, sistema multimedia con Wi-Fi integrado y la plataforma de seguridad y conectividad OnStar, además de alerta de colisión con frenado automático de emergencia, asistente de estacionamiento y aire acondicionado digital, sistema de iluminación.

“Con esta nueva estructura de servicios buscamos que más clientes puedan vivir la experiencia OnStar desde el primer día, con herramientas concretas de conectividad, seguridad y asistencia que acompañan cada trayecto”, señaló Ana Rubini, OnStar Lead Argentina, Uruguay y Paraguay.

Entre las principales funciones de seguridad, ante un accidente el vehículo realiza un llamado automático al call center de OnStar para brindar asistencia personalizada en una situación de emergencia. A partir de la alerta generada por el vehículo, un asesor capacitado intenta comunicarse con los ocupantes y, de ser necesario, coordina la ayuda correspondiente.

Asimismo, OnStar ofrece herramientas de soporte para colaborar en la localización y recupero del vehículo ante un eventual robo o hurto, reforzando una propuesta de valor centrada en la protección del cliente y su tranquilidad cotidiana.

El diferencial de esta asistencia está en el acompañamiento de personas capacitadas, preparadas para responder ante distintas situaciones con foco en generar Clientes para Toda la Vida. Con esta nueva estructura de servicios, OnStar continúa fortaleciendo una experiencia que combina conectividad, seguridad y atención personalizada para acompañar cada trayecto.