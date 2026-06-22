El Chevrolet Sonic llega a los concesionarios y se inicia la entrega de las primeras unidades

La Red de Concesionarios Chevrolet de todo el país se viste de gala para dar la bienvenida al nuevo Sonic junto a sus clientes, en eventos simultáneos que incluyen la entrega de las primeras unidades que fueron adquiridas durante la exitosa preventa.

El nuevo Sonic es un SUV compacto pensado para competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado. Con una propuesta que combina diseño, tecnología, seguridad, conectividad y eficiencia, el modelo ya se encuentra disponible para la venta en las versiones Premier y RS.

“Sonic es un vehículo clave para apuntalar e incrementar el crecimiento que Chevrolet viene mostrando en Argentina, ya que es el modelo ideal para los clientes que buscan acceder a su primer SUV. Por ello, hoy celebramos en todos nuestros concesionarios la entrega de las primeras unidades vendidas y el inicio formal de ventas del modelo que además llega con importantes planes de financiación y la exclusiva modalidad de plan de ahorro con adjudicación pactada que estrenamos con el Sonic”, afirmó Andrés Carfagna, Director de Ventas de GM para Argentina, Uruguay y Paraguay.

El nuevo Chevrolet Sonic se comercializa en el país en dos versiones tope de gama: Premier y RS, cuyos precios sugeridos al público son:

Además, para adquirir alguna de estas versiones, Chevrolet ofrece este mes de junio ventajosos planes de financiación con tasa 0%, cuyos detalles son el siguientes:

Plan Chevrolet Sonic

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $22.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000.

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $28.000.000.*

*Plan con posibilidad de diferimiento de 60 días en el pago de la primera cuota.

Chevrolet también ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir el nuevo Sonic a través de la modalidad Plan de Ahorro con Adjudicación Pactada. Este plan aplica al Sonic Premier bajo modalidad 100% en 84 cuotas, con posibilidad de adjudicación pactada en el 3er. y 5to. acto, mediante licitación con 30 cuotas en cada caso, y contempla la opción de cambio a otros modelos habilitados según la normativa vigente. Para acceder al beneficio, los clientes deben haber suscripto el plan, mantener las cuotas al día, cumplir con los requisitos de aprobación crediticia al momento de la entrega y ser titulares originales del plan.

Características Chevrolet Sonic

La identidad visual del modelo marca un nuevo capítulo para Chevrolet. El Sonic estrena la nueva identidad global de diseño de los SUVs de la marca, con inspiración directa en el Equinox EV, y es el primer vehículo en aplicar el nuevo bowtie más horizontal, refinado y en negro. La firma luminosa Full LED, tanto delantera como trasera, aporta un diferencial estético y tecnológico, al tiempo que mejora la visibilidad y acentúa la percepción de anchura del vehículo.

Con 4.228 mm de largo, 1.773 mm de ancho, 1.532 mm de alto y 2.551 mm de distancia entre ejes, el Sonic ofrece proporciones equilibradas para el uso urbano y una buena distribución del espacio interior para cinco ocupantes. A eso se suman 392 litros de capacidad de baúl, 44 litros de tanque de combustible y neumáticos 205/50 R17 con llantas de aleación de 17 pulgadas, en línea con una propuesta que prioriza imagen, confort y practicidad.

En la versión Premier, el enfoque está puesto en la sofisticación, con parrilla cromada, rack de techo color plata y una ambientación interior más clara, con tapizado beige Storm Sky. La versión RS, en cambio, profundiza la propuesta deportiva con parrilla Black High Gloss, rack negro, techo bitono negro, detalles exteriores oscurecidos y una cabina Jet Black con diseño exclusivo, costuras y acentos de carácter más dinámico.