Fiat anuncia ofertas especiales y descuentos para taxistas y conductores de aplicación

Fiat anuncia una serie de condiciones especiales dirigidas a taxistas y conductores de plataformas de transporte. Estas ofertas están vinculadas al Programa Move Brasil, una iniciativa del Gobierno Federal centrada en la adquisición de vehículos, que refuerza el apoyo a quienes utilizan el automóvil como herramienta esencial de trabajo.

En total, Fiat ofrece cuatro versiones a este público: Fastback Impetus T200 MHEV, Fastback T200 con paquete Smart Drive, Cronos Drive 1.0MT y Argo Drive. Entre las ofertas destacadas, el Fiat Fastback Impetus T200 MHEV, equipado con el motor T200 Mild Hybrid, ofrece un descuento de hasta R$ 57.000,00, lo que reduce el precio a R$ 116.490,00 para taxistas (con exención de ICMS e IPI). Para los profesionales del taxi que no tienen exenciones y/o conductores de aplicaciones, la opción más destacada es el Argo, que se puede adquirir con un pago mensual fijo de R$ 1.830 durante 72 cuotas.

Para los taxistas que cuentan con exenciones de ICMS e IPI, Fiat ha preparado algunas oportunidades exclusivas:

Además del descuento por compra, Fiat incluye la matriculación del vehículo en la oferta. Esta iniciativa garantiza una mayor eficiencia operativa y reduce los costes de adquisición de un auto nuevo para el cliente.

Para los taxistas que no tienen una exención y/o conductores de aplicaciones, Fiat ofrece opciones muy competitivas, sin pago inicial, una tasa de interés del 0,99%, un período de gracia de 6 meses y 72 cuotas de:

Argo Drive 1.3 MT: R$ 1.830

R$ 1.830 Cronos Drive 1.0 MT: R$ 1.950

R$ 1.950 Fastback T200 con paquete Smart Drive: R$ 2.460

R$ 2.460 Impetus T200 MHEV Fastback: R$ 2.780

Esta oferta de Fiat incluye un descuento total en el impuesto sobre bienes inmuebles (IPVA) y los gastos de matriculación correspondientes al año 2026. Se trata de una condición competitiva que facilita la gestión del flujo de caja del profesional.

Banco Stellantis es uno de los bancos acreditados por el BNDES, que facilita el servicio a los clientes de moneda fiduciaria y pone en práctica las condiciones de financiación del Programa Move Brasil en ambas categorías.

Las ofertas son válidas durante la vigencia del programa Move Brasil y pueden consultarse en todos los concesionarios Fiat de Brasil.

Aspectos destacados de los modelos que ofrece Fiat

Fiat Fastback

El primer SUV Coupé de Fiat, el Fastback combina lo mejor en diseño, rendimiento, tecnología, seguridad y espacio, con el baúl más grande de su categoría (600 litros). En la versión Impetus, el modelo ofrece un paquete completo: equipado con el motor T200 MHEV, ofrece características destacadas como techo panorámico (opcional), faros antiniebla LED, cuadro de instrumentos de 7”, sensores de estacionamiento delanteros, entrada sin llave, cargador inalámbrico, asistente de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia (AEB) y un sistema multimedia de 10,1 pulgadas.

Fiat Fastback

La versión T200 del Fastback es la más competitiva de la gama, ofreciendo el rendimiento del motor T200 y la comodidad de características como transmisión CVT, freno de estacionamiento electrónico, cuadro de instrumentos digital de 3,5", sistema multimedia de 8,4", aire acondicionado digital, función Auto Hold, sensores de estacionamiento y faros LED. Además, el paquete Smart Drive distingue a esta versión con arranque remoto, entrada sin llave, sistema Entry'N Go y carga inalámbrica.

Fiat Cronos

Con la actualización visual que recibió el año pasado, el Fiat Cronos ofrece un diseño completamente nuevo y moderno, con líneas mucho más precisas que transmiten toda la sofisticación del modelo, que destaca por su versatilidad, reforzada por el baúl más grande de su categoría (525 L). En la versión Drive 1.0 MT, ofrece un práctico paquete de elementos como dirección asistida eléctrica, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, alarma perimetral, ajuste de altura del volante y del asiento del conductor, sistema de control de presión de neumáticos (ITPMS), sistema multimedia de 7”, volante multifunción, entradas USB para los asientos traseros, sensor de aparcamiento trasero y faros LED distintivos.

Fiat Argo

Un éxito de ventas en Brasil, el Argo ofrece sofisticación, comodidad y seguridad a precios competitivos. La versión 1.0 MT incluye faros LED, interior oscuro, ABS con EBD, asistente de arranque en pendiente (Hill Holder), control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción (TC), aire acondicionado, luz de freno + ESS, entrada sin llave a distancia, ordenador de a bordo, dirección asistida eléctrica con ajuste de altura del volante, luces diurnas LED y ajuste de altura de los faros.