Leapmotor supera los 1,5 millones de entregas a nivel mundial

Desde que entregó su primer vehículo en China en junio de 2019, Leapmotor ha mantenido un impulso sólido y constante.

Leapmotor anuncia un hito importante en su trayectoria de desarrollo global, al alcanzar un total acumulado de 1,5 millones de vehículos entregados en todo el mundo. Este logro pone de relieve la rápida expansión de la marca y su creciente presencia internacional, además de representar un nuevo capítulo en su evolución como fuerza líder en el panorama mundial de la movilidad eléctrica.

Estos importantes resultados se producen tan solo ocho meses después de superar la barrera del millón de unidades, un dato que destaca la trayectoria de crecimiento acelerado de Leapmotor y la creciente demanda mundial de sus vehículos.

Los hitos de Leapmotor Leapmotor B10 Leapmotor Desde que entregó su primer vehículo en China en junio de 2019, la empresa ha mantenido un impulso sólido y constante, alcanzando las 500.000 entregas acumuladas en octubre de 2024 antes de superar la barrera del millón en octubre de 2025, un resultado acelerado significativamente por su expansión global a través de la empresa conjunta Leapmotor International.

Este importante avance representa la confianza y el reconocimiento de 1,5 millones de clientes en todo el mundo que han elegido Leapmotor, y refleja el compromiso de la empresa de ofrecer soluciones de movilidad eléctrica innovadoras, fiables y accesibles que conecten con una base de clientes global en rápida expansión.