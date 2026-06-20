Alfa Romeo celebra 75 años de tracción total: la evolución de la mítica tecnología Q4

Alfa Romeo conmemora 75 años en el desarrollo, calibración y perfeccionamiento de sistemas de tracción integral, una historia que tuvo su punto de partida formal en 1951 con el 1900M Matta . Con este recorrido técnico, la firma del "Biscione" consiguió transferir su histórico temperamento dinámico a un esquema de tracción total concebido para brindar seguridad en superficies de baja adherencia.

En la actualidad, la denominación Q4 le da identidad a esta tecnología en todo el catálogo de productos de la marca, adaptándose a las particularidades de cada configuración a través de dos soluciones de ingeniería bien diferenciadas.

Por un lado, la variante mecánica se encuentra configurada específicamente para los bloques de combustión interna, estructurando una entrega de torque que privilegia el empuje del eje posterior para conservar intacta la pureza de manejo.

Por otra parte, la variante eléctrica fue desarrollada para las plataformas híbridas y de baterías, donde el software gestiona la entrega de fuerza entre ambos ejes de forma selectiva y en milisegundos.

La vocación por la adaptabilidad ante escenarios complejos que distingue a las siglas Q4 desde su introducción original en 1992 se proyecta con solidez en la nueva era de la sustentabilidad comercial. La configuración de tracción total con arquitectura eléctrica prescinde por completo de uniones mecánicas convencionales —como barras de mando o cardanes de transmisión— entre ambos extremos del vehículo, recurriendo en su lugar a un sistema de motor dual .

Esta tecnología, integrada en las especificaciones Ibrida Q4 de los modelos Junior y Tonale, opera mediante una división de tareas en el chasis: el propulsor térmico de combustión interna acciona el eje delantero asistido por componentes eléctricos, mientras que una unidad eléctrica totalmente independiente se ubica sobre el eje trasero. La computadora central evalúa los datos de rodaje para acoplar la fuerza posterior de forma predictiva, resolviendo pérdidas de tracción de manera inmediata sin que el conductor perciba la transición.

Para las berlinas Alfa Romeo Giulia y los SUV Alfa Romeo Stelvio, la tecnología Q4 se mantiene fiel a los principios mecánicos tradicionales más apreciados por los conductores entusiastas de la marca. En condiciones normales de circulación sobre asfalto seco, el sistema deriva el 100% de la energía hacia las ruedas traseras, respetando el equilibrio de masas y la precisión en el ingreso a curvas característicos de los vehículos de propulsión posterior.

Ante variaciones repentinas del terreno o aceleraciones bruscas, entran en funcionamiento los componentes de reparto dinámico:

Caja de transferencia activa (ATC): Se encarga de monitorear los parámetros del vehículo en tiempo real de forma compacta y ligera.

Embrague activo de nueva generación: Conecta físicamente ambos ejes para transferir torque hacia el sector delantero de manera continua y progresiva.

Capacidad de desvío: El mecanismo posee la flexibilidad técnica de enviar hasta el 50% del torque motor disponible hacia las ruedas delanteras en fracciones de segundo si el calculador detecta deslizamiento en el tren posterior.

Alfa Romeo celebra 75 años de tracción total: la evolución de la mítica tecnología Q4 Alfa Romeo

Independientemente de la solución técnica empleada en el chasis, la meta de la tecnología Q4 es garantizar altos índices de motricidad y control pasivo sin comprometer las prestaciones del vehículo. El dispositivo escanea de forma ininterrumpida las variables de la ruta para intervenir ante la presencia de agua acumulada, hielo o ripio suelto.

El resultado es un comportamiento dinámico equilibrado, donde el usuario percibe la tranquilidad de un control absoluto sobre la trayectoria sin perder la respuesta ágil de un auténtico deportivo italiano.