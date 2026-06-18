La mini casa que cuesta menos que un Renault Kwid y puede estar lista en 10 días

En un mercado donde construir una casa tradicional puede llevar meses de obra, presupuestos que cambian y una larga lista de imprevistos, las mini casas empiezan a ocupar otro lugar en la conversación. Ya no aparecen solo como una curiosidad de diseño: también se presentan como una alternativa concreta para quienes tienen un terreno y buscan una solución rápida.

La comparación que más llama la atención es simple. Un modelo tiny house de 18 metros cuadrados puede ubicarse en torno a los $21,6 millones, por debajo del precio de lista de un Renault Kwid 0 km en Argentina. El dato no convierte a estas unidades en una respuesta universal al problema habitacional, pero sí muestra cómo la construcción modular empieza a competir en un terreno donde el costo, el plazo y la previsibilidad pesan cada vez más.

El modelo que concentra la atención es una tiny house de 18 m² fabricada bajo un sistema industrializado. La unidad se produce en taller y luego se traslada al terreno donde será instalada, lo que reduce la exposición a lluvias, demoras de obra y problemas de coordinación entre oficios. En versiones estandarizadas, sin grandes modificaciones a pedido, algunas empresas del sector aseguran que la entrega puede concretarse en alrededor de 10 días.

El precio de referencia informado para este tipo de unidad parte de un valor cercano a $1.200.000 por metro cuadrado. Con esa base, una mini casa de 18 m² ronda los $21.600.000, aunque el monto final puede variar según terminaciones, traslado, ubicación del terreno, conexiones de servicios y eventuales trabajos complementarios. En el caso de las versiones rodantes con tráiler, el valor del metro cuadrado suele ser más alto y puede acercarse a $1.600.000.

La propuesta apunta a entregar una unidad lista para usar, con mínima intervención posterior. El proceso comienza con la preparación del terreno y la colocación de pilotes de cemento para nivelar la base. Sobre esa estructura se monta una casa compacta, generalmente desarrollada con madera tratada, fenólicos, aislantes y paneles SIP, una tecnología utilizada para mejorar el rendimiento térmico y acústico.

Las terminaciones pueden variar según el proyecto. En el exterior, las empresas suelen ofrecer combinaciones de chapa, madera o revestimientos cementicios. En el interior, las unidades pueden incluir instalación eléctrica, iluminación LED, sistema interno de agua, aberturas de aluminio y pisos flotantes de alto tránsito. La lógica es aprovechar cada metro, con espacios integrados y una distribución pensada para vivienda, estudio, oficina, módulo de huéspedes o uso turístico.

Por qué crece la construcción modular

El atractivo de las tiny houses se explica por una combinación de factores. Primero, el plazo: frente a una construcción tradicional que puede extenderse durante varios meses, la fabricación industrializada permite resolver buena parte del trabajo en un entorno controlado. Segundo, la previsibilidad: al tratarse de modelos repetibles, el presupuesto suele estar más acotado y con menos margen para desvíos. Tercero, la flexibilidad: se puede empezar con una unidad pequeña y, en algunos casos, ampliar con nuevos módulos.

La construcción modular en Argentina todavía representa una porción reducida del mercado total, pero viene ganando visibilidad. El sector apunta a captar tanto a quienes buscan vivienda permanente como a propietarios que quieren sumar una oficina en casa, un monoambiente para alquiler temporario, un consultorio, una sala de trabajo o un espacio independiente en un lote ya disponible. En zonas turísticas, countries, barrios cerrados y áreas periurbanas, estas soluciones aparecen cada vez con más frecuencia.

Financiamiento y puntos a revisar antes de comprar

Uno de los cambios recientes es la aparición de líneas bancarias orientadas a viviendas industrializadas. Banco Hipotecario, por ejemplo, ofrece un préstamo personal en UVA para financiar hasta el 100% del valor de casas modulares de empresas adheridas, con tope de 50.000 UVAs y un plazo de hasta 72 meses. La operación se gestiona de manera digital y contempla desembolsos asociados al avance del proyecto, aunque la aprobación siempre queda sujeta al análisis crediticio del solicitante.

Antes de avanzar, conviene mirar más allá del precio de la unidad. El comprador debe verificar si el terreno permite instalar este tipo de construcción, qué exige el municipio, cómo se resolverán agua, electricidad, cloacas o pozo, cuánto cuesta el traslado y qué garantía ofrece la empresa constructora. También es clave distinguir entre una vivienda fija y una rodante, porque cambian la instalación, el uso permitido y los costos asociados. La promesa de una casa rápida y más económica puede ser atractiva, pero el verdadero ahorro aparece cuando todo el proyecto está calculado desde el inicio.