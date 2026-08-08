Olor a limpio: el perfume casero de 3 ingredientes para que tu casa huela increíble

Mantener un hogar fresco y perfumado es posible sin gastar de más. Te enseñamos a preparar un aromatizante textil de uso diario con elementos comunes y efectivos.

Un perfume que se hace en menos de 5 minutos pero perfuma todo el hogar durante horas.

Un olor fresco y poco invasivo puede cambiar por completo la energía de cualquier habitación. Por eso, en internet circulan cada vez más opciones para crear aromatizantes caseros que protegen las telas y se elaboran casi sin gastar dinero.

Se trata de un perfume textil que se puede aplicar tanto en las cortinas de la casa como en sábanas, acolchados o sofás. Para prepararlo solo se necesitan 200 ml de agua, 100 ml de alcohol y 100 ml de suavizante para ropa. El procedimiento es tan simple como mezclar bien todos los líquidos y verterlos en un recipiente pulverizador limpio.

Esta solución funciona como un excelente complemento para la rutina de limpieza. Más allá de desinfectar las superficies con frecuencia, los especialistas recomiendan sumar aromas frescos para neutralizar los malos olores que los tejidos absorben de forma cotidiana.

Perfuma tu casa con este aromatizante casero para telas. Shutterstock Por qué usar este perfume en casa La efectividad de la mezcla radica en que cada ingrediente cumple un rol específico: el agua actúa como base diluyente para facilitar el rociado; el alcohol favorece una evaporación rápida para no humedecer las superficies; y el suavizante aporta esa fragancia a ropa limpia tan agradable.