Los 3 árboles frutales y aromáticos perfectos para balcones y ambientes pequeños que aman los expertos

La elección de árboles pequeños para interiores y balcones cobra fuerza. Tres especies en particular son favoritas de los expertos por su fragancia y adaptabilidad a macetas.

Los árboles pequeños son cada vez más elegidos para sumar un toque de naturaleza y decorar hogares con espacio reducido. Además de su tamaño compacto, algunas especies destacan por un perfume intenso que permanece durante un largo período de tiempo, transformando por completo el ambiente.

Entre las opciones más recomendadas por los especialistas se encuentran tres variedades que se adaptan muy bien al clima argentino y requieren cuidados básicos, resultando ideales para principiantes.

Los 3 árboles que pueden cambiar el interior de tu hogar La primera opción es el laurel, un árbol muy apreciado por sus hojas de aroma intenso y balsámico, ampliamente utilizadas en la cocina. Para prosperar, necesita ubicarse en un espacio con pleno sol o semisombra, un riego de moderado a bajo, sustrato con buen drenaje y una poda estacional.

El laurel es un arbusto que crece a gusto en maceta. Shutterstock El limonero es otra de las alternativas más sugeridas. No solo produce frutos para el consumo hogareño, sino que también decora con sus flores blancas de perfume característico. Esta especie se adapta con facilidad al cultivo en maceta y, con los cuidados adecuados, puede dar limones durante varios años. Para ello, es fundamental brindarle al menos seis horas de luz solar directa al día, riego frecuente sin encharcar el suelo y un abono orgánico de forma periódica.

El limonero necesita cuidados básicos. Archivo Por último, el mandarino no puede faltar en la lista, ya que produce flores aromáticas de fragancia fresca y agradable antes de dar sus primeros frutos al alcanzar la madurez. Para garantizar su desarrollo en interiores o balcones, requiere una maceta profunda, abundante luz solar, riego regular y un sustrato que permita un drenaje eficiente.