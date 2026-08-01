Jardín: las 3 plantas que tenés que podar antes de que llegue la primavera

Para asegurar un jardín lleno de color, tres plantas esenciales deben podarse en agosto y así prepararlas para la floración de primavera.

La llegada de los primeros días templados convierte a agosto en el mes clave para el jardín. Es el momento justo para hacer una poda de formación y limpieza en varias especies: este simple paso estimula el brote de ramas nuevas y garantiza que la planta explote de flores penas arranque la primavera.

Para asegurar un jardín lleno de color en poco tiempo, hay tres plantas clave que conviene podar durante agosto para estimular su crecimiento y preparar la floración de la nueva temporada.

La poda previa a la primavera es clave para despejar las plantas y estimular la aparición de brotes nuevos. Fuente: Shutterstock. Rosales Es el clásico infaltable de esta época. La poda resulta fundamental para reactivar las rosas tras el descanso invernal. Para lograrlo, conviene retirar todas las ramas secas, débiles o cruzadas que tapen el centro de la planta. Lo ideal es cortar las ramas principales a un tercio de su altura, haciendo siempre un corte limpio en diagonal por encima de una yema que mire hacia afuera.

Jazmín del país (o Jazmín chino) Esta trepadora empieza a prepararse a fines del invierno para sacar sus característicos pimpollos blancos y rosados. Como florece sobre los brotes nuevos de la temporada, una poda suave durante este mes ayuda a darle forma. En este caso, conviene limitarse a despejar las partes secas o enredadas y despuntar las ramas más largas, evitando cortes drásticos.

Hortensias Aunque muchos prefieren no tocarlas por miedo a arruinarlas, agosto es el momento para podar antes de la primavera. Para esto, hay que retirar las flores secas que hayan quedado de la temporada pasada cortando justo por encima del primer par de yemas sanas. Además, conviene eliminar desde la base los tallos más viejos o de madera muy dura para que la planta concentre toda su energía en los brotes jóvenes.