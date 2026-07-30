Las plantas que eligen los jardineros para tener flores todo el año

Mantener un jardín florido todo el año es posible con estas plantas resistentes, ideales para quienes buscan color sin dedicar horas a la jardinería.

Tener un espacio lleno de color y vida no requiere necesariamente de un gran jardín ni de dedicarle horas diarias a la jardinería. Para quienes buscan disfrutar de las flores pero disponen de poco tiempo, existen varias plantas muy resistentes.

Plantas con flores Una opción es el geranio. Es un clásico de las terrazas. Se destaca por su floración abundante y continua, cuyo único requisito clave es recibir entre 5 y 6 horas de sol directo al día y un riego moderado.

La vinca, por su parte, sobresale por su notable resistencia a las altas temperaturas. Continúa produciendo flores sin interrupciones incluso durante las olas de calor estivales.

El truco para tener las plantas con flores. Fuente: IA Gemini. En tanto, la gazania es famosa por la particularidad de que sus flores se abren al desplegarse el sol. Una vez establecida en la maceta, sus necesidades de agua son sumamente reducidas.

Se puede optar también por la Verbena. Esta planta resulta la alternativa ideal para balcones y macetas colgantes. Se mantiene florecida durante meses con intervenciones mínimas.