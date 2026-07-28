Rosa del desierto: el truco de jardinería para lograr que florezca varias veces al año

Entre las especies ornamentales que ganan terreno se encuentra la Rosa del Desierto. Se trata de una planta reconocida por su tronco esculpido y sus coloridas floraciones. Sin embargo, el verdadero atractivo de esta planta radica en su capacidad de florecer en múltiples oportunidades en el mismo año.

A pesar de su apariencia exótica, los requerimientos de la Rosa del Desierto son sencillos y se alinean con las necesidades de las plantas de climas áridos. Necesita mínimo de 6 horas de sol directo al día. La falta de iluminación es la causa principal de que pierda fuerza o no desarrolle pimpollos, señalan los expertos en jardinería .

Además, requiere un recipiente con amplios orificios de drenaje y una mezcla de tierra especial para cactus o suculentas, caracterizada por ser porosa y porosa para evitar la retención excesiva de agua.

Aplicar un fertilizante específico durante los meses de primavera y verano estimula la aparición constante de nuevas flores.

Especialistas en jardinería advierten que el fallo más habitual al cultivar esta especie es regarla con demasiada frecuencia.

La anatomía de la planta está diseñada para la supervivencia: almacena reservas de agua tanto en su tronco como en el sistema de raíces. Por este motivo, la planta tolera sin inconvenientes la sequía prolongada, pero resulta sumamente vulnerable al encharcamiento.

El riego debe realizarse únicamente cuando el sustrato se encuentre seco. Excederse con la humedad no solo frena la floración, sino que promueve la pudrición de las raíces y puede causar la muerte de la planta.

Con paciencia, buena luz y un riego medido, la Rosa del Desierto responde transformándose en un espectáculo natural duradero para cualquier rincón del hogar.