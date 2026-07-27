Los ajustes clave que hay que hacer para que la lavanda florezca por más tiempo

La lavanda es una de las plantas preferidas para vestir tanto un jardín de gran superficie como balcones. No obstante, es habitual encontrarse con ejemplares que lucen descoloridos, con pocas flores o sin ese aroma penetrante tan característico.

Ajustes para la lavanda Aunque se la considera una planta de bajo mantenimiento, la lavanda proviene de climas áridos y requiere pautas muy precisas para desplegar su máximo potencial. Con un par de correcciones sencillas en la rutina de cuidado, es posible estimular pimpollos más tupidos y extender su esplendor durante gran parte de la temporada.

El primer factor condicionante para el éxito de esta especie es su ubicación. Al ser originaria de la cuenca del Mediterráneo, la lavanda necesita luz solar directa de forma intensiva.

Los especialistas en jardinería señalan que la planta debe recibir un piso mínimo de seis horas diarias de sol directo. La radiación solar no solo dispara la producción de espigas florales, sino que estimula la síntesis de sus aceites esenciales, responsables de su perfume.

Uno de los fallos más destructivos en el cultivo de la lavanda es el exceso de riego. Se trata de un vegetal que tolera sustancialmente mejor la escasez de agua que el exceso de humedad. Se debe regar únicamente cuando el sustrato se haya secado por completo.