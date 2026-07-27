Insólito: publicaron La Odisea completa en X y fue vista por millones en cuestión de horas
La filtración de la película de Christopher Nolan en X fue detectada y eliminada por Universal Pictures, pero la cifra de visualizaciones alcanzó millones antes de ser retirada.
La Odisea, uno de los mayores éxitos cinematográficos del año, quedó en el centro de una insólita situación durante el último fin de semana. Una versión completa y de alta calidad de la película dirigida por Christopher Nolan fue publicada ilegalmente en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, generando millones de visualizaciones en pocas horas antes de ser retirada.
La filtración comenzó a viralizarse después de que otro usuario compartiera un mensaje advirtiendo que alguien había subido la película completa a la plataforma. Esa publicación superó los tres millones de visualizaciones en pocas horas y ayudó a que la copia pirata circulara entre una enorme cantidad de usuarios. Sin embargo, no existe una cifra oficial que permita saber cuántas personas llegaron a reproducir las casi tres horas del film.
X eliminó la copia pirata de La Odisea
La película permaneció disponible hasta que X suspendió la cuenta que alojaba el archivo y retiró el contenido. Por el momento, tampoco se conoce cómo fue obtenida la versión filtrada ni quién estuvo detrás de su publicación.
Universal Pictures confirmó que detectó la copia no autorizada e inició inmediatamente los procedimientos para eliminarla. El estudio señaló que se toma seriamente las infracciones a los derechos de autor y que avanzará con las medidas necesarias para proteger sus películas y su propiedad intelectual.
Hasta el momento, X no brindó una explicación pública sobre cómo una película completa pudo permanecer disponible en la plataforma y alcanzar semejante difusión antes de ser retirada.
El éxito de Christopher Nolan en cines no se detuvo
Pese a la aparición de la versión pirata, La Odisea continúa mostrando una fuerte respuesta en las salas. La película ya recaudó cerca de 640 millones de dólares en todo el mundo y sumó otros 87 millones durante su segundo fin de semana en los cines de Norteamérica.
La caída con respecto a su estreno fue de apenas un 30%, una cifra poco habitual para una superproducción que había debutado con más de 100 millones de dólares. El resultado convirtió al film en uno de los mayores éxitos de la carrera de Christopher Nolan.