Insólito: publicaron La Odisea completa en X y fue vista por millones en cuestión de horas

La filtración de la película de Christopher Nolan en X fue detectada y eliminada por Universal Pictures, pero la cifra de visualizaciones alcanzó millones antes de ser retirada.

La Odisea, uno de los mayores éxitos cinematográficos del año, quedó en el centro de una insólita situación durante el último fin de semana. Una versión completa y de alta calidad de la película dirigida por Christopher Nolan fue publicada ilegalmente en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, generando millones de visualizaciones en pocas horas antes de ser retirada.

La filtración comenzó a viralizarse después de que otro usuario compartiera un mensaje advirtiendo que alguien había subido la película completa a la plataforma. Esa publicación superó los tres millones de visualizaciones en pocas horas y ayudó a que la copia pirata circulara entre una enorme cantidad de usuarios. Sin embargo, no existe una cifra oficial que permita saber cuántas personas llegaron a reproducir las casi tres horas del film.

X eliminó la copia pirata de La Odisea La película permaneció disponible hasta que X suspendió la cuenta que alojaba el archivo y retiró el contenido. Por el momento, tampoco se conoce cómo fue obtenida la versión filtrada ni quién estuvo detrás de su publicación.

La copia pirata de La Odisea fue eliminada después de que la publicación que la difundía superara los tres millones de vistas. Captura de Pantalla Universal Pictures confirmó que detectó la copia no autorizada e inició inmediatamente los procedimientos para eliminarla. El estudio señaló que se toma seriamente las infracciones a los derechos de autor y que avanzará con las medidas necesarias para proteger sus películas y su propiedad intelectual.

Hasta el momento, X no brindó una explicación pública sobre cómo una película completa pudo permanecer disponible en la plataforma y alcanzar semejante difusión antes de ser retirada.