Christopher Nolan recomienda ver La Odisea en IMAX: dónde están las salas en Argentina

Mares embravecidos, criaturas mitológicas y paisajes monumentales forman parte del viaje de Odiseo para regresar a Ítaca. Para trasladar esa escala a la pantalla, Christopher Nolan tomó una decisión inédita: filmar La Odisea completamente con cámaras IMAX y convertir cada escena en una experiencia diseñada para el cine.

La película, protagonizada por Matt Damon , llegó a las salas argentinas el 16 de julio y rápidamente despertó una pregunta entre los espectadores: dónde puede verse en el formato elegido por el director. La respuesta es limitada. En todo el país existen solo dos complejos IMAX , ubicados en la provincia de Buenos Aires y en Misiones.

La relación de Christopher Nolan con esta tecnología comenzó mucho antes de sus grandes producciones . El director contó que descubrió el formato a los 16 años, cuando vio un documental en una sala Omnimax de Chicago. Aquella experiencia inmersiva lo llevó a preguntarse por qué las películas de ficción no aprovechaban pantallas de semejante tamaño. Años después comenzó a utilizar estas cámaras en El gran truco y amplió su presencia en títulos como Batman: el caballero de la noche, Dunkerque, Interestelar y Oppenheimer.

Con La Odisea fue un paso más allá. La producción se convirtió en el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX . Para conseguirlo, el equipo técnico desarrolló un sistema capaz de reducir el ruido de los dispositivos y permitir que también se utilizaran durante las escenas con diálogos. Nolan explicó que el formato ayuda a establecer una relación física entre la cámara, los actores y los paisajes, una característica central en una historia rodada en barcos reales y mar abierto. El director detalló el proceso durante una entrevista con The Hollywood Reporter India.

La opción más cercana para quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires es el IMAX Theatre Showcase de Norcenter . El complejo se encuentra en Esteban Echeverría 3750, a metros del cruce de Panamericana y Debenedetti, en Munro, partido de Vicente López. Su pantalla mide aproximadamente 26 metros de ancho por 21 de alto, una superficie comparable con un edificio de siete pisos. La sala posee alrededor de 320 butacas y un sistema de sonido envolvente de 14.000 watts. La ubicación también figura en el buscador internacional de salas IMAX .

La segunda alternativa es el IMAX del Conocimiento, instalado dentro del Parque del Conocimiento de Posadas, Misiones. Está situado sobre la avenida Ulises López y la Ruta Nacional 12, en el Acceso Oeste de la ciudad. La pantalla tiene 22 metros de ancho por 16 de alto y la capacidad alcanza las 370 personas en funciones 2D y las 296 en proyecciones 3D. El espacio combina estrenos comerciales con documentales y actividades educativas. Su funcionamiento aparece confirmado tanto por IMAX como por la cartelera oficial del Parque.

Cuánto cuesta y cómo conseguir entradas para La Odisea

Los valores varían según el complejo, la fecha, el horario y las promociones disponibles. En Norcenter, la compra se realiza mediante la página de Showcase Cinemas, donde es necesario seleccionar específicamente una función IMAX. En Posadas, la última cartelera publicada informó una entrada general de $10.000, además de promociones de 2x1 los viernes y 4x2 los domingos. Como los precios y horarios pueden modificarse semanalmente, conviene revisar las plataformas oficiales antes de asistir. El Parque del Conocimiento mantiene habilitada la venta online.

Existe, sin embargo, una diferencia técnica importante. Las dos salas argentinas funcionan con proyección IMAX digital y no con copias analógicas de 70 milímetros, el formato de mayor resolución defendido por Nolan. Aun así, ofrecen pantallas de grandes dimensiones, una imagen adaptada y sistemas de sonido calibrados para envolver al espectador. En un país con apenas dos espacios de estas características, conseguir entradas para La Odisea implica planificar la visita y comprar con anticipación, especialmente durante fines de semana y vacaciones de invierno.