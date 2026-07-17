"Llena de magia y humanidad": 5 cosas que debes saber sobre la película "La Odisea"

Algo que nunca había considerado antes de ver "La Odisea": el interior de aquel caballo de Troya debía oler horrible.

Ningún detalle es demasiado pequeño ni ninguna acción demasiado grande para la película de Christopher Nolan, una obra de alcance y ambición épicos.

Es posible que consideres el poema centenario de Homero como la piedra angular de la literatura occidental o como una temida tarea escolar. O quizás ambas cosas.

Pero la extravagante adaptación de Nolan es, sin duda, más una superproducción de acción y aventuras que una lección sobre los clásicos.

Y también representa la esencia más pura de Nolan.

El personaje central, Odiseo, encaja en su galería de héroes moralmente complejos, desde el justiciero Batman hasta Oppenheimer, el atormentado padre de la bomba atómica.

Las digresiones de Homero, además, encajan a la perfección con la predilección de Nolan por las narrativas lúcidas y no lineales.

"La Odisea" se mueve con elegancia hacia delante y hacia atrás en el tiempo mientras narra el viaje de casi una década de Odiseo de regreso a su reino de Ítaca tras vencer en la Guerra de Troya.

La espera para ver la película se ha hecho tan larga como el propio viaje de Odiseo —las entradas salieron a la venta hace un año—, pero por fin podemos ver el resultado del trabajo de Nolan.

Estos son los aspectos más destacados de su película, tan espectacular como reflexiva.

1. Un héroe fascinante

Sea cual sea el papel que interprete Matt Damon, siempre se percibe que sus personajes están pensando.

Aquí, en el papel de Odiseo —un mortal que interactúa con dioses y monstruos y que a veces actúa como un dios él mismo—, despliega lo mejor de su faceta reflexiva y cargada de acción, al estilo de Jason Bourne.

Es un guerrero que no duda en clavar la espada a un enemigo, pero que acaba enfrentándose a las consecuencias de decisiones casi divinas que determinan el destino de los hombres bajo su mando.

No le importa recurrir a la mentira.

Y en un viaje que lo lleva literalmente al infierno y lo regresa, el profeta Tiresias le plantea en el inframundo de Hades una elección: navegar hacia el remolino de Caribdis, donde morirán todos sus hombres, o hacia el monstruo Escila, que solo matará a seis.

Él decide por ellos en secreto.

Damon sostiene tanto la acción como el peso moral de la película, y resulta fascinante a lo largo de todos sus giros argumentales.

2. Escenas de acción "monumentales"

Universal Pictures En una escena cerca del final de la película, Odiseo recuerda la batalla de Troya en toda su furia.

En una secuencia espectacular y explosiva tras otra, Nolan utiliza sus cámaras IMAX para reflejar la magnitud del viaje de Odiseo y, al mismo tiempo, la impotencia de los mortales frente a los dioses.

Gran parte de la película transcurre en un mar de azul zafiro, con un horizonte vasto y enormes acantilados que empequeñecen la embarcación que transporta a Odiseo y a sus hombres.

La película es tan envolvente que sentimos como si estuviéramos en el barco con ellos.

Las escenas de acción a gran escala resultan igualmente inmersivas; cada espada, lanza y flecha está perfectamente coreografiada.

Estas secuencias impresionan aún más gracias a que Nolan apostó por los efectos prácticos, recurriendo a las imágenes creadas por computadora lo mínimo posible.

La batalla de Troya se presenta en dos episodios: primero, cuando Odiseo y sus hombres salen del interior del caballo.

En una escena especialmente impactante hacia el final, él rememora la batalla en toda su furia mientras vemos edificios derrumbarse y una violencia que él describe como "fuego, anarquía y dolor".

Rodada en una cueva real, la secuencia en la que el cíclope gigante arranca de un mordisco las cabezas de los soldados resulta aterradora.

Y, al igual que todas las escenas de acción, tiene un propósito: demostrar el ingenio de Odiseo a la hora de planear su huida.

3. Un reparto repleto de estrellas

Nolan reunió un elenco de actores de primera fila dispuestos a aceptar papeles más pequeños para trabajar con él.

Comparados con el de Odiseo, todos son roles relativamente secundarios, pero interpretados con gran pasión.

Anne Hathaway destaca en el papel de Penélope, su esposa; aquí no vemos a una mujer sumisa y paciente, sino a una reina astuta rodeada de pretendientes que codician el trono, capaz de estallidos de ira ante su peligrosa situación.

Su íntima conversación con su marido, antes de que este parta a la guerra dejándola atrás junto a su hijo pequeño, es el tipo de escena emotiva y conmovedora de la que la película podría haber ofrecido más.

El papel de Tom Holland como Telémaco —el hijo de ambos que atraviesa la transición a la edad adulta— resulta algo escaso en desarrollo.

Pero John Leguizamo ofrece una interpretación conmovedora como el porquero ciego leal a Odiseo.

Robert Pattinson dota a Antínoo, el principal pretendiente de Penélope, de arrogancia y astucia, mientras que Samantha Morton resulta escalofriante en el papel de la hechicera Circe.

Zendaya aparece y desaparece con serenidad encarnando a Atenea, la diosa empática.

Incluso las estrellas que aparecen brevemente tienen escenas de gran peso dramático, como Lupita Nyong'o, hermosa y furiosa en el doble papel de la devastada Helena de Troya y su asesina hermana, Clitemnestra.

Universal Pictures La película cuenta con varios actores destacados en papeles relativamente pequeños, como Zendaya en el rol de Atenea.

4. Una narrativa que deja huella

En la vertiginosa narrativa de Nolan, los flashbacks surgen de recuerdos y relatos ajenos hasta que la propia naturaleza de la historia y de la realidad parece volverse incierta.

Y, tras un comienzo algo lento con diálogos expositivos un tanto torpes, el ritmo no decae en ningún momento y el resto del metraje —de tres horas de duración— se pasa volando.

Al final, la historia encierra una moraleja profunda.

La ley de Zeus —adaptada a la era moderna como la regla de oro de tratar a los demás como uno desearía ser tratado— constituye un tema central.

El hecho de haber infringido esta norma acaba pasándole factura a Odiseo, un aspecto que Nolan aprovecha para lograr que la película conecte con el espectador.

El filme refleja claramente las inquietudes del mundo actual a través de la mirada de Odiseo, quien contempla una civilización en ruinas que debe reconstruirse y recordar que los héroes han de ser tanto honestos como valientes.

5. ¿Está a la altura de las expectativas?

Casi. Sería fácil dejarse llevar por la inmensidad asombrosa del espectáculo visual.

Aunque también es cierto que la acción a menudo eclipsa la carga emocional, la cual resulta algo escasa y cobra fuerza demasiado tarde.

Oppenheimer, con su enfoque singular, sigue siendo la película de Nolan mejor lograda.

No obstante, pese a sus defectos, "La Odisea" es una obra tan rica, tan llena de magia y humanidad, que estoy deseando volver a ver esta epopeya.

"La Odisea" se estrena en cines el 17 de julio.

BBC

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FUENTE: BBC