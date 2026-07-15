El robo histórico que inspiró esta película de Netflix

El increíble robo que paralizó un país en 1985 y que hoy es un éxito en Netflix. Mira la película hasta el final.

Un saqueo millonario ejecutado por dos estudiantes cambió el destino del patrimonio mexicano para siempre. Pensaron que era un crimen perfecto. Esta película de Netflix te muestra el robo que marcó un país.

Netflix: el audaz plan que superó la realidad Durante la Nochebuena de 1985, dos jóvenes universitarios lograron entrar al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Sin ser delincuentes profesionales, extrajeron más de ciento cuarenta piezas prehispánicas de incalculable valor histórico. La cinta "Museo", protagonizada por Gael García Bernal, expone este polémico caso real.