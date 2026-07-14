La cacería de Bonnie y Clyde: el thriller de Netflix que te atrapa

Es necesario ver esta producción de Netflix porque recrea con exactitud el tiroteo ocurrido en Luisiana.

El mito romántico de los criminales más famosos del mundo, Bonnie y Clyde, cae por completo. Esta película de Netflix narra con gran tensión el viaje de los oficiales que detuvieron su ola de violencia.

En este thriller el rastro real de los fugitivos La trama sigue a los experimentados rangers de Texas, Frank Hamer y Maney Gault, interpretados por los actores Kevin Costner y Woody Harrelson. Ambos investigadores salen de su retiro en el año 1934 para cumplir una misión secreta por las carreteras rurales de Estados Unidos. Su único objetivo consiste en rastrear y detener a la peligrosa banda que asesina a policías y burla a las leyes del país.