Debutó número 1 en Netflix: la atrapante película thriller del que todos están hablando

La producción asiática, que ya es número 1 en India, narra la historia de un abogado con principios éticos inflexibles cuya vida cambia al necesitar un donante para su hija.

Ikka es la gran novedad cinematográfica del mes en Netflix y propone una historia cargada de tensión, ideal para disfrutar en una maratón en casa. Esta producción desembarcó con un éxito en el catálogo de la plataforma de streaming, debutando directo en el puesto número 1 de lo más visto en India.

La trama sigue los pasos de Arjun Mehra, un prestigioso abogado de moral intachable que se rige bajo una regla inquebrantable, solo acepta representar ante la justicia a personas de cuya inocencia está firmemente convencido. Sin embargo, su estricta postura ética se pone a prueba cuando su pequeña hija es diagnosticada con leucemia avanzada, una situación que requiere con urgencia un trasplante de células madre para salvar su vida.

El drama se intensifica cuando el único donante compatible en todo el registro resulta ser Shauryaman Gaur, un hombre corrupto que se encuentra tras las rejas acusado de un asesinato, y a quien Arjun se había negado a defender en reiteradas ocasiones. Pero frente a la crítica situación de su hija, el protagonista se verá obligado a romper sus propios códigos y limpiar el nombre y la reputación de su peor enemigo a cambio del procedimiento médico que salvará la vida de la niña.

La película Ikka acaba de estrenar y ya escaló hasta lo más visto de la plataforma. Netflix Qué dijo la crítica sobre la película Por el lado de los elogios, la crítica internacional aprobó unánimemente las actuaciones de los protagonistas, señalando que los intensos duelos verbales y los dilemas familiares resultan sumamente entretenidos. El comportamiento psicológico de los personajes dejó conformes a los especialistas, quienes además destacaron la efectividad de los sorpresivos giros argumentales que reestructuran el guion a mitad de la cinta.