Netflix: la serie de suspenso de la que todos hablan y qué libro la inspira

La serie de 6 capítulos de Netflix que te atrapa desde el primer minuto en la pantalla. Puro suspenso.

"Las muertas" es una serie mexicana que causa furor en la plataforma de Netflix. La historia combina suspenso, crimen y además una fuerte dosis de comedia negra muy particular. Basada en una obra maestra.

Netflix y el origen literario detrás de este gran éxito televisivo La trama adapta la aclamada novela homónima de 1977 escrita por el autor Jorge Ibargüengoitia. Este libro es considerado una obra maestra de la literatura por su excelente sátira social.

El relato ficciona un escalofriante caso de la vida real ocurrido a mediados del siglo pasado. La narración sigue los pasos de las hermanas Baladro y su red de establecimientos clandestinos.