Netflix: la joya del cine argentino con Diego Peretti que es tendencia y marca el debut actoral de Cazzu

El catálogo de Netflix sumó una propuesta que está cosechando excelentes críticas. Se trata de "Risa y la cabina del viento", una película dirigida por Juan Cabral que conmueve por su sensibilidad y cuenta con un elenco estelar.

El largometraje sorprende y está encabezado por Diego Peretti, Joaquín Furriel y la cantante Cazzu, en lo que representa su primer papel cinematográfico.

La trama combina el drama familiar con sutiles toques de realismo mágico. La historia arranca con una premisa fantástica y movilizadora:

“Tras la misteriosa desaparición de su padre, Risa, una nena de diez años, tropieza con una vieja cabina telefónica fuera de servicio. Para su sorpresa, el aparato se convierte en un canal místico que le permite hablar con personas que ya fallecieron”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

A partir de este disparador, el film explora el vínculo entre Risa y su madre , Sara (interpretada por Cazzu). Ambas cargan con el dolor de haber perdido al pilar de la familia en un trágico incendio años atrás.

La producción pone el foco en las dos caras de una misma moneda: la mirada inocente y esperanzadora de la infancia frente a la crudeza con la que el personaje de Cazzu atraviesa la pérdida, tejiendo un relato profundamente humano sobre el duelo y la memoria.

Uno de los puntos más altos de la película es su imponente apartado visual. Ambientada en un remoto pueblo del sur argentino, la geografía patagónica deja de ser un simple decorado para transformarse en un actor más dentro de la trama.

Con un ritmo pausado y un desarrollo de personajes maduro, la película evita los golpes bajos emocionales y apuesta por una narrativa reflexiva que resuena en el espectador mucho después de que aparecen los créditos finales.