La divertida comedia de Netflix ambientada en el mundo del automovilismo que tiene capítulos de 30 minutos

Desde el éxito de The Office, las comedias que se desarrollan en los entornos de trabajo, nunca volvieron a ser iguales. Si estás buscando algo corto para ver esta semana, no te podés perder En los boxes , una sitcom de Netflix ambientada en el mundo de las carreras de NASCAR.

Kevin James lidera esta comedia estrenada 2021, que apuesta por una estructura muy cercana a las comedias televisivas de otra época. El resultado dividió a la crítica, pero encontró un público que valoró su tono ligero y la química del elenco, incluso cuando sus chistes no siempre llegan a la meta.

Kevin Gibson es el jefe de un equipo de NASCAR que lleva años haciendo las cosas a su manera. La rutina cambia cuando la hija del dueño toma el control de la escudería y comienza a implementar una mirada más corporativa, tecnológica y orientada al marketing.

Ese punto de partida enfrenta dos formas de entender el trabajo. A partir de ahí, la serie construye buena parte de sus situaciones cómicas a partir del choque entre un grupo de empleados acostumbrados a resolver todo con experiencia y una nueva administración decidida a modernizar la estructura.

Kevin James hace exactamente lo que mejor sabe hacer. Su actuación transmite cercanía y convierte a Kevin en un protagonista fácil de seguir incluso cuando el guion recurre a fórmulas muy conocidas.

Tráiler de la serie de Netflix

A su alrededor, Freddie Stroma, Sarah Stiles, Gary Anthony Williams, Dan Ahdoot y Jillian Mueller completan el elenco. De hecho, buena parte de la crítica coincidió en que el reparto tiene más potencial que el material que recibe, ya que muchas bromas resultan previsibles y algunos conflictos parecen sacados de una sitcom de hace dos décadas.

El universo de NASCAR le da identidad propia y ofrece un ambiente poco explorado por las comedias, aunque la serie rara vez aprovecha ese escenario para ir más allá del decorado. Eso fue uno de los aspectos que la crítica consideró más desaprovechados, apuntando a una producción demasiado convencional, pero justamente gran parte del público destacó esa simpleza y ese carácter de entretenimiento relajado.

En definitiva, En los boxes funciona mejor si lo que buscás es una comedia liviana, de episodios cortos y humor familiar. Con 10 episodios de 30 minutos, es ideal para los seguidores de Kevin James o de las sitcoms clásicas que, aún con sus limitaciones, sabe mantenerse entretenida gracias a su elenco y a un ritmo que invita a ver varios capítulos seguidos. Disponible en Netflix.