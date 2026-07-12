Para maratonear el finde: las dos nuevas series de Netflix que rompen todos los esquemas tradicionales

Desde una reinvención cruda de un clásico western hasta un enredo de comedia y crimen en Corea, las nuevas series de Netflix prometen cautivar a los espectadores.

El catálogo de las plataformas de streaming se renueva con propuestas que buscan tanto apelar a la nostalgia de los grandes clásicos como cautivar a los amantes de las intrigas internacionales. Para este fin de semana, el menú de estrenos destaca con dos producciones atrapantes que prometen maratones intensas.

Una de las grandes novedades de Netflix es La casa de la pradera, un drama histórico y de supervivencia en el Oeste estadounidense que cuenta con ocho episodios. A diferencia de la mítica serie de los años 70 y 80, esta producción incluye cuestiones sociales antes olvidadas y despliega una estética visual sumamente cuidada.

La historia se renueva por completo al incorporar personajes afroamericanos y otorgar un rol central y respetuoso a la comunidad nativa. Sin embargo, también regresa como una propuesta mucho más cruda, ya que muestra los sacrificios reales, los accidentes físicos, la sangre y la constante tensión por sobrevivir en las inhóspitas tierras de Kansas. Aunque lleva pocos días en la plataforma de streaming, su rotundo éxito hizo que ya fuera renovada para una segunda temporada.

No te pierdas el tráiler de la serie Por otro lado, llega El complejo de apartamentos, una serie surcoreana que combina comedia, crimen y suspenso. La trama presenta a un exjefe de una banda criminal que, desesperado por dinero, se asocia con una abogada con muy poca experiencia. Juntos deben fingir ser la pareja perfecta para ganar las elecciones de representantes del consejo de residentes de un edificio sumamente exclusivo, pero su verdadera meta es estafar a los adinerados inquilinos y robarse una suma millonaria.

La serie está protagonizada por el reconocido actor Ji Sung, junto a la talentosa actriz Ha Yoon-kyoung y otros nombres muy conocidos de la industria asiática.