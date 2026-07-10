Recomendación en Netflix: premiada película mexicana que combina humor negro y drama

Estrenada en 2009, la película tiene una duración de 92 minutos y fue escrita y dirigida por Mariana Chenillo, en su opera prima. Disponible en Netflix.

Dentro del catálogo de Netflix está Cinco días sin Nora, una producción mexicana dirigida por Mariana Chenillo que combina drama, comedia y humor negro para contar una historia íntima sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Estrenada en 2009, la película tiene una duración de 92 minutos.

Fue escrita y dirigida por Mariana Chenillo, en su opera prima. La historia se desarrolla alrededor de una situación tan dolorosa como inesperada, pero encuentra espacio para el humor y la reflexión sin perder sensibilidad.

NETFLIX La trama comienza cuando Nora decide quitarse la vida en la víspera de la Pascua judía. Antes de morir, deja todo cuidadosamente organizado para que su exesposo, José, deba hacerse cargo del velorio y de los trámites funerarios. Sin embargo, un detalle que no había previsto altera sus planes y saca a la luz recuerdos y secretos que marcaron la relación entre ambos.

A medida que transcurren los días de espera antes del funeral, José revive distintos momentos de su pasado junto a Nora y enfrenta conflictos familiares que parecían olvidados. La película explora temas como el duelo, el perdón y los vínculos afectivos, siempre desde una mirada que mezcla momentos emotivos con situaciones de humor negro.

El elenco está encabezado por Fernando Luján en el papel de José. Lo acompañan Cecilia Suárez, Ari Brickman, Enrique Arreola, Verónica Langer, Angelina Peláez, Juan Carlos Colombo, Silvia Mariscal y Marina de Tavira, entre otros.