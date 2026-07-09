Netflix tiene la película ideal para quienes aman Bridgerton y los misterios de Agatha Christie

Enola Holmes 3, la película de Netflix que combina época y misterio, se posiciona entre lo más visto de la plataforma.

Netflix acaba de estrenar una película ideal para quienes disfrutan de las historias de época, los misterios y los detectives. Con una trama que invita al espectador a seguir cada pista para descubrir la verdad, Enola Holmes 3 ya se ubica entre los contenidos más vistos de la plataforma de streaming.

Se trata de la tercera entrega de la saga protagonizada por Enola Holmes, la hermana menor del detective Sherlock Holmes, personaje interpretado por Henry Cavill en estas películas. A diferencia del famoso detective creado por Arthur Conan Doyle, Enola nació de la imaginación de Nancy Springer, autora de la serie de novelas The Enola Holmes Mysteries, que inspiró esta adaptación de Netflix.

Todas las películas de la saga transcurren en un contexto histórico bien definido. Mientras las dos primeras están ambientadas en la Inglaterra victoriana y abordan temas como el derecho al voto de las mujeres, el nacimiento de los sindicatos y los cambios sociales de la época, Enola Holmes 3 lleva la historia hasta Malta y profundiza en los cimientos del Imperio británico.

Acción y misterio en la nueva entrega de Enola Holmes 3. Foto: Archivo De qué trata Enola Holmes 3 Según la sinopsis oficial de Netflix, "la aventura sigue a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde sus planes de matrimonio se desmoronan cuando la desaparición de Sherlock la sumerge en un peligroso caso". A partir de ese momento, la protagonista deberá resolver un nuevo misterio mientras enfrenta una conspiración que pondrá a prueba su inteligencia y sus habilidades como detective.

Además de su historia, otro de los grandes atractivos de la saga es su elenco. La película reúne nuevamente a Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter y Himesh Patel, entre otros actores que regresan para una nueva aventura cargada de misterio, acción y romance.