Netflix estrena el documental que revive la impactante tragedia del Costa Concordia

Netflix suma un documental a su catálogo que narra la tragedia del crucero Costa Concordia y las 32 víctimas fatales que dejó el naufragio en Italia.

Netflix continúa expandiendo su catálogo de producciones basadas en impactantes historias reales. La plataforma de streaming estrena el viernes 10 de julio Naufragio: Pesadilla en el mar, un documental que reconstruye el trágico hundimiento del Costa Concordia, el accidente de crucero más mortífero de la era moderna.

Netflix: de qué se trata A lo largo de1 hora y 27 minutos de duración, la producción abandona el tono tragicómico de los incidentes marítimos menores para adentrarse en una noche que dejó una profunda herida en la historia de la navegación, cobrándose la vida de 32 personas.

El documental transporta al espectador a las frías aguas de la costa italiana en enero de 2012, momento en el que el gigantesco navío impactó contra un promontorio rocoso cerca de la isla de Giglio. Lo que comenzó como unas vacaciones soñadas se transformó, en cuestión de segundos, en una carrera por la supervivencia.

Netflix estrena el documental el 10 de julio. A través de un enfoque inmersivo, la producción muestra archivos nunca vistos que captural el el colapso del barco a medida que se inclinaba peligrosamente y testimonios desgarradores de los sobrevivientes y miembros de la tripulación, quienes rememoran la confusión generalizada, el quiebre de los protocolos y el desespero de las familias por mantenerse unidas en medio de la oscuridad.