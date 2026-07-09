La película que lidera Netflix y es ideal para ver este finde largo

El inicio del fin de semana largo en Argentina llega con una pregunta repetida en muchas casas: qué película ver sin perder demasiado tiempo buscando en el catálogo. Entre tantas opciones, Contrarreloj aparece como una de las propuestas más fuertes de Netflix para quienes quieren acción, suspenso y una historia que va directo al punto.

La película protagonizada por Liam Neeson se ubicó en el primer puesto del Top 10 de películas en Netflix Argentina en el último ranking disponible de la plataforma, correspondiente a la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2026. En ese listado quedó por encima de otros títulos como Enola Holmes 3 , Mensajes de voz para Isabelle y Hermanito .

La trama parte de una situación simple, pero efectiva: un hombre descubre que hay una bomba en su auto mientras viaja con sus hijos en el asiento trasero. A partir de ese momento, queda atrapado en un juego de amenazas, llamadas y decisiones urgentes que transforman un recorrido cotidiano en una carrera desesperada por sobrevivir. Netflix describe la película como una historia de suspenso, acción y supervivencia centrada en una “carrera contra el tiempo”.

Ese planteo convierte a Contrarreloj en una opción ideal para quienes buscan una película intensa, pero fácil de ver. No exige entrar en una trama compleja ni seguir múltiples líneas narrativas: todo ocurre bajo presión, con un protagonista obligado a responder a cada orden mientras intenta proteger a su familia. La duración, cercana a una hora y media, también ayuda a que funcione como plan rápido para una noche de feriado.

El atractivo principal de la película está en Liam Neeson, un actor que durante los últimos años se consolidó como una figura habitual del cine de acción. En Contrarreloj , vuelve a ocupar ese lugar de hombre común empujado a una situación extrema, con el tiempo en contra y pocas posibilidades de confiar en alguien.

La película fue dirigida por Nimród Antal y estrenada originalmente en cines argentinos el 31 de agosto de 2023. Su llegada a Netflix se produjo el 1 de julio de 2026 y, según consignó Otros Cines, en pocas horas se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma.

Por qué verla en el finde largo

Más allá de las críticas que pueda despertar dentro del género, Contrarreloj tiene una virtud clara para el consumo de streaming: entrega exactamente lo que promete. Hay tensión, amenaza constante, escenas de acción y una estructura narrativa pensada para sostener la atención sin rodeos.

En el contexto del fin de semana largo, ese tipo de propuesta gana terreno. No es una película para analizar durante horas, sino para ver con pochoclos, sillón y pantalla grande. Su lugar en el ranking argentino confirma que muchos usuarios ya la eligieron como una de las opciones fuertes del momento. Para quienes buscan una película breve, intensa y con ritmo sostenido, Contrarreloj aparece como una apuesta segura dentro del catálogo de Netflix.