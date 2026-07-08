La oscura serie de Netflix con 8 episodios que acaba de estrenar y está basada en una novela italiana

Netflix estrenó No tengo miedo, una miniserie mexicana basada en la célebre novela de Niccolò Ammaniti que combina el thriller psicológico con una dolorosa crítica social.

Netflix acaba de estrenar una serie mexicana que promete poner la piel de gallina y romper todos los esquemas. El miércoles 8 de julio estrena No tengo miedo, una miniserie con una temática dolorosa y oscura de la sociedad rural.

La serie es un viaje al pasado directo al caluroso y misterioso estado de Veracruz en el año 1986. Mientras el país estaba fascinado con la Copa del Mundo y celebraba la mítica Mano de Dios de Maradona, la vida de Miguel, un niño de 10 años, da un vuelco cuando descubre algo macabro en una zona descampada.

En un día de exploración, el pequeño tropieza con hoyo en la tierra y, al mirar al fondo, descubre a Felipe, un menor de edad cautivo y encadenado. Sin entender la magnitud del hecho, Miguel empieza atar cabos y descubre que el verdadero monstruo duerme en su propia casa.

La serie con 8 capítulos que acaba de estrenar en Netflix. Netflix Qué dijo la crítica sobre la serie Aunque el caso policial de Miguel es ficticio, la producción tiene raíces literarias. Está inspirada de forma brillante en la célebre novela homónima de 2001 escrita por el italiano Niccolò Ammaniti (ganador del prestigioso Premio Strega). La historia ya había tenido una adaptación multipremiada en 2003, pero la serie mexicana traslada la atmósfera asfixiante al México ochentero, combinando la crítica social y el thriller psicológico.