El drama de época para maratonear este invierno está en Netflix

Reviví los años 20 con esta serie de época que marcó un antes y un después en el streaming y está disponible en Netflix.

Las producciones de época tienen algo especial que atrapan a millones de espectadores: transportan a otros tiempos pero a la vez traen historias a la actualidad que siguen resonando. En esta línea, Netflix tiene una serie ideal para ver: Las Chicas del Cable.

Estrenada en el 2019, esta serie española revolucionó el streaming y llegó a tener 6 temporadas, que una vez que se empiezan son difíciles de dejar de ver. Si bien Netflix la ubica en dramas, también la serie cuenta con romance, amistad y una mirada profunda sobre el rol de la mujer en la época en la cual se centra.

De qué trata La historia transcurre en el Madrid de los años veinte y sigue a cuatro operadoras de la Compañía de Telefonía de España. Lidia, Sara, Marga y Carlota son cuatro mujeres muy distintas entre sí que comparten un trabajo, una amistad y el deseo de construir una vida propia en un mundo que no estaba diseñado para ellas.

A través de sus historias, la serie explora el amor, la traición, la lucha por la independencia y los cambios sociales de una España que empezaba a transformarse. Una revolución silenciosa que se hace resonar desde las líneas telefónicas.