Netflix estrena "Hasta el final", un desgarrador drama francés

La plataforma de streaming de Netflix suma a su catálogo "Hasta el final", un intenso drama francés que cautivará a toda la audiencia.

Netflix estrena este 8 de julio una película francesa conmovedora."Hasta el final" (Jusqu’au bout), promete posicionarse entre lo más visto de la plataforma. La producción francesa destaca por el rol de Nawell Madani, quien no solo asume el papel protagónico, sino que también escribe y codirige.

Netflix: de qué se trata A través de un relato cargado de tensión y sensibilidad, la película invita al espectador a reflexionar sobre los límites del instinto materno ante la adversidad más extrema.

Netflix estrena este 8 de julio. Fuente: Netflix. La trama se centra en Jada, una mujer cuyo camino para convertirse en madre estuvo lleno de dificultades. Cuando finalmente logra consolidar su familia, el destino le da un golpe devastador: a su pequeño hijo le diagnostican una variante muy agresiva y poco común de leucemia.

A partir de ese diagnóstico, se desata una búsqueda desesperada por hallar un donante que sea compatible. Completamente sola y con el reloj jugando en su contra, Jada se verá obligada a tomar decisiones límite y cruzar fronteras éticas que jamás imaginó con tal de mantener a su hijo con vida.

El film de la plataforma de streaming propone una exploración profunda sobre la resiliencia, el dolor y la esperanza inquebrantable.