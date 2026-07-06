Netflix: la comedia perfecta para desconectarse después del trabajo

Netflix tiene una comedia, ideal para relajarse después del trabajo. “Las damas primero”, es una película protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike que sigue las peripecias de un directivo de empresa que, de forma inesperada, es transportado a una realidad alternativa regida enteramente por mujeres.

La producción es una apuesta de la plataforma por las adaptaciones internacionales, tomando como base la producción francesa I Am Not an Easy Man, de Eléonore Pourriat.

“Un arrogante y carismático seductor disfruta de una vida de lujo, poder y amoríos casuales, pero todo cambia cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

Bajo la dirección de Thea Sharrock, el proyecto congrega a realizadores con amplia experiencia en la comedia de proyección internacional.

En el plano interpretativo, el reparto secundario incorpora a nombres de trayectoria como Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, Fiona Shaw y Richard E. Grant, complementados por las actuaciones de Weruche Opia, Kathryn Hunter, Kadiff Kirwan y Bill Paterson.

La trama reconfigura el relato original para adaptarlo al ambiente de las corporaciones angloparlantes. El conflicto se centra en Damien Sachs (interpretado por Baron Cohen), un hombre sumamente ambicioso que compite por convertirse en el director ejecutivo de una importante firma de publicidad.

La narrativa profundiza en los choques derivados del contraste entre sus antiguas dinámicas de poder masculinas y el nuevo orden social dominado por mujeres. En esta dimensión paralela, las principales tensiones de Sachs se desatan al confrontar con Alex Fox (encarnada por Pike), quien fuera su subordinada en el mundo real y ahora se erige como su principal rival.