Esta miniserie de Netflix de 8 episodios merece un lugar entre las mejores del año

En su catálogo, Netflix tiene de todo y para todos los gustos. Hoy te dejamos una miniserie que ha sido definida por muchos como una de las mejores de 2026, y que combina humor y suspenso de la mejor manera posible. El título es Cómo llegar al cielo desde Belfast y acá te contamos por qué no podés dejar de verla.

Esta serie irlandesa de 8 episodios fue creada por Lisa McGee, la mente maestra detrás de Derry Girls, otra de las joyitas de la plataforma que ha sido elogiada por todos, y de la que incluso hasta Martin Scorsese se declaró fan. Cómo llegar al cielo desde Belfast conserva ese humor afilado y caótico que caracterizó a la otra serie, pero que ahora se pone el servicio de una historia criminal atravesada por la amistad, el paso del tiempo y la culpa.

La serie sigue a tres amigas que vuelven a encontrarse cuando reciben la noticia que una vieja integrante de su grupo ha fallecido. Esto las obliga a volver al pequeño pueblo donde crecieron y a reencontrarse con un pasado que buscaban dejar atrás.

A partir de ese punto de partida, McGee construye un thriller que nunca deja de lado la comedia. La investigación avanza entre situaciones absurdas, diálogos filosos y un desfile de personajes que hacen que el misterio nunca opaque lo verdaderamente importante: la relación entre sus protagonistas.

La crítica fue especialmente unánime al destacar esa capacidad para cambiar de tono sin perder el control. Donde muchas producciones tropiezan al mezclar géneros, Cómo llegar al cielo desde Belfast encuentra un ritmo propio que hace convivir el suspenso con un humor muy irlandés. Esa identidad tan marcada es uno de sus mayores aciertos y explica por qué varios críticos la consideran la heredera natural de Derry Girls.

Por qué es una de las mejores propuestas de Netflix en lo que va de 2026

Si Derry Girls encontraba comicidad en la vida cotidiana durante un período convulsionado de Irlanda del Norte, aquí McGee traslada esa mirada a personajes adultos que cargan con decisiones del pasado y cuentas pendientes. La serie triunfa porque nunca abandona el costado humano de sus protagonistas, incluso cuando la trama acelera hacia el misterio.

El elenco sostiene esa propuesta con grandes interpretaciones de Roisin Gallagher, Sinéad Keenan y Caoilfhionn Dunne, como estas tres amigas que se embarcan en un viaje para descubrir qué sucedió con la cuarta integrante de ese grupo.

Quienes disfrutaron de Derry Girls encontrarán varios elementos que hicieron tan querida a aquella serie, aunque sería un error pensar que se trata de una repetición. Cómo llegar al cielo desde Belfast es más oscura, más melancólica y también más ambiciosa en la forma en que combina géneros.

No se trata de un thriller convencional, pero es una gran serie en donde los personajes llevan el peso del relato y el humor aparece como una forma de enfrentar los momentos más difíciles. Los 8 episodios están disponibles en Netflix.