La miniserie de Netflix ideal para ver esta tarde y que tiene solo 6 episodios

Con Tessa Thompson y Jon Bernthal, esta miniserie de Netflix arranca con un crimen en un pueblo chico y construye un thriller muy fácil de devorar.

La miniserie de Netflix sigue a una periodista y a un detective, separados pero todavía atados por un caso de asesinato que los pone en la mira.

No todas las miniseries necesitan una temporada larga para enganchar. Algunas encuentran su fuerza en una premisa clara, un misterio potente y el tipo de ritmo que empuja a seguir con “un capítulo más”. Ahí entra Netflix, una propuesta que se acomoda muy bien a un domingo a la tarde por una razón simple: tiene pocos episodios y arranca con un conflicto que no tarda en ponerse turbio.

Se trata de HIS & HERS y la historia sigue a Anna, una periodista, y a Jack, un detective. Están separados, pero siguen unidos por demasiadas cosas sin resolver. Todo se complica cuando aparece un cuerpo en el tranquilo pueblo de Georgia donde crecieron, y ambos se lanzan a investigar el caso mientras cada uno empieza a sospechar del otro. Desde ahí, la miniserie construye un thriller psicológico en el que nadie parece del todo confiable.

Con solo 6 episodios, la historia aparece entre las limited series que Netflix recomienda para maratonear en poco tiempo. Netflix Uno de los puntos más atractivos de HIS & HERS está en ese cruce entre crimen, pasado compartido y desconfianza. La serie no se apoya solo en descubrir quién mató a la víctima, sino también en mostrar cómo un caso puede arrastrar viejas heridas y volver todavía más inestable una relación que ya venía rota. Ese costado le da más peso que a un thriller de misterio convencional.

Un thriller de Netflix ideal para maratonear en pocas horas También ayuda mucho el formato. Son solo 6 episodios, algo que la vuelve ideal para avanzar en una tarde larga sin sentir que queda una historia eterna por delante. Netflix la incluye justamente entre sus miniseries para ver en poco tiempo, y ese lugar le calza bien: es cerrada, tiene un gancho rápido y no se pierde en demasiadas vueltas.