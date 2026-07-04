Bruce Willis y John Travolta juntos en Netflix: de qué trata el thriller que es furor en la plataforma

Las dos grandes estrellas de Hollywood se reúnen en un vertiginoso policial ambientado en Hawái que no te va a dejar mover del sillón.

El largometraje de acción logró sortear los cuestionamientos de los críticos y conquistó el apoyo directo de la audiencia. / Netflix

El catálogo de Netflix sumó una propuesta que capturó la atención de los suscriptores de manera inmediata. Se trata de Un paraíso peligroso, un largometraje que llegó a la plataforma de streaming el pasado 2 de julio de 2026 y ya se instaló entre las principales tendencias del servicio.

John Travolta encabeza el reparto de la nueva producción policial que se incorporó a la grilla digital. NETFLIX La producción, realizada originalmente en 2022 bajo la dirección de Chuck Russell, se presenta como una atractiva combinación de acción, crimen y suspenso. Su formato dinámico cuenta con una duración de apenas 1 hora y 31 minutos, una característica muy valorada por los usuarios actuales.

Bruce Willis interpreta a un experimentado cazarrecompensas cuya misteriosa desaparición da inicio al conflicto general. Netflix De qué va lo nuevo de Netflix Más allá de que la prensa especializada no le otorgó críticas favorables en su momento, el verdadero motor de este relanzamiento es su elenco estelar. La película ofrece una oportunidad única para volver a ver en pantalla a dos leyendas indiscutidas de Hollywood: Bruce Willis y John Travolta.

La sinopsis oficial provista por la plataforma detalla el eje del conflicto: "Cuando un cazarrecompensas desaparece en Hawái, su hijo se une al socio de su padre para encontrarlo… y descubre una conspiración que involucra a un narcotraficante".