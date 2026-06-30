Los estrenos de HBO Max para julio: llega el spin-off de The Big Bang Theory y dos secuelas muy esperadas

Un repaso detallado por los títulos que se incorporarán a las pantallas domésticas para transformar las tardes de descanso.

La plataforma de streaming preparó una grilla de contenidos diversa para encarar el mes de julio. Los suscriptores de HBO MAX contarán con una renovación integral que abarca desde ficciones dramáticas inspiradas en hechos reales hasta esperadas continuaciones de sagas cinematográficas de terror y fantasía.

Uno de los puntos más destacados de la agenda es el debut de Stuart no logra salvar el universo, una serie derivada del universo de The Big Bang Theory. La trama sigue los pasos de Stuart Bloom, el dueño de la comiquería, quien deberá resolver un problema cósmico con ayuda de personajes conocidos de la franquicia.

Las películas más esperadas en HBO MAX En el plano de los largometrajes, los fanáticos del género de terror recibirán propuestas como Huesera el primer día del mes, seguida por La posesión de la momia el 3 de julio. Hacia el final del mes, específicamente el 31 de julio, se concretará el arribo de la secuela de suspenso Five Nights at Freddy’s 2.

La posesión de la momia. HBO MAX La cuota dramática y musical estará cubierta por Wicked: Por siempre, la entrega final que explora los destinos de Elphaba y Glinda en el mundo de Oz. Asimismo, el 10 de julio se estrenará Christy, una producción protagonizada por Sydney Sweeney que retrata la vida y las complejas batallas de la boxeadora Christy Martin.