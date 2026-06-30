Salió a la luz el enorme e inédito gesto solidario que Ernestina Pais tuvo antes de morir: "Movió todo"

En Storytime, Alejandra Maglietti recordó el lado más humano de la periodista con una impactante y hermosa historia.

La muerte de Ernestina Pais continúa despertando conmovedores homenajes entre quienes compartieron distintos momentos de su vida. En esta oportunidad fue Nazarena Vélez quien, al aire de Storytime, recordó a la actriz y conductora con sentidas palabras y destacó la calidad humana que la caracterizaba.

"La muerte de Ernestina a mí me pegó muy fuerte. Yo la conocía mucho, trabajamos, fue compañera de Barbie. Era una mujer tan amorosa, tan siempre para arriba, tan copada", confesó la actriz.

La periodista falleció a los 54 años. Foto: Archivo MDZ La artista continuó su recuerdo con la voz entrecortada y destacó la fortaleza con la que Ernestina enfrentó distintos momentos de su vida. "Ernestina era una persona que siempre estaba arriba, contenta y que luchó mucho por estar bien. Luchó mucho hasta con ella misma, y se los cuento y me dan ganas de llorar. Yo la quiero recordar con alegría porque fue una mujer íntegra, hermosa. Le quiero mandar un beso a su hijo", expresó Vélez.

Después de escuchar a su madre, Barbie Vélez también quiso compartir el recuerdo que conserva de la conductora: "Una mina increíble, nunca la vi de mal humor, siempre estando mucho para los demás y buena onda".

Esto fue lo que contó Alejandra Maglietti en Storytime sobre Ernestina Pais En ese contexto, Alejandra Maglietti sorprendió al revelar una historia que, hasta ahora, no había trascendido públicamente y que reflejaba el compromiso de Ernestina con quienes la rodeaban. "Una amiga mía era amiga de ella y justamente me contaba que en el último tiempo su padre había tenido un problema de salud y Ernestina se fue hasta al hospital a darle una mano. Se puso el problema al hombro, movió todo para que lo atendieran. Una generosidad...", recordó la abogada.