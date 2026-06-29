La conmovedora despedida de José María Muscari a Ernestina Pais: "Me quiero quedar con..."

El director teatral reapareció en redes sociales para hablar sobre el fallecimiento de la actriz. Agradeció el apoyo de la gente y recordó a su gran amiga.

Tras la dolorosa noticia que sacudió al mundo del espectáculo, José María Muscari decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre la muerte de Ernestina Pais. A través de un video en sus redes sociales, el director de "El divorcio del año", compartió un mensaje directo y emotivo para despedir a quien fue su compañera de trabajo e íntima amiga.

José Muscari: "Uno nunca está preparado" "Tenía ganas de aparecer por acá, porque me mandan un montón de mensajes súper hermosos, alentadores, esperanzadores y luminosos en relación a lo que sucedió", comenzó explicando Muscari para llevarle tranquilidad a su entorno y a sus seguidores, aclarando que, dentro de todo, se encuentra bien.

Sin embargo, no ocultó el fuerte impacto que le generó la noticia. El actor reflexionó sobre lo repentino del hecho: "La vida es un poco impredecible y uno nunca está preparado para una tragedia de esta magnitud, en relación a lo que pasó con Ernestina".

Muscari en redes hace unos días. Archivo MDZ Lejos de centrarse en el dolor de la pérdida, el productor eligió honrar la memoria de la actriz destacando su esencia y la fortaleza con la que atravesó sus momentos más difíciles. "Me quiero quedar con la parte linda de Ernest, con su risa, con su empatía, con sus ganas de laburar, y con la forma en que le puso mucho huevo y mucha garra a toda su vida y a su tratamiento", expresó conmovido.