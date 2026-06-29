La conmovedora despedida de José María Muscari a Ernestina Pais: "Me quiero quedar con..."
El director teatral reapareció en redes sociales para hablar sobre el fallecimiento de la actriz. Agradeció el apoyo de la gente y recordó a su gran amiga.
Tras la dolorosa noticia que sacudió al mundo del espectáculo, José María Muscari decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre la muerte de Ernestina Pais. A través de un video en sus redes sociales, el director de "El divorcio del año", compartió un mensaje directo y emotivo para despedir a quien fue su compañera de trabajo e íntima amiga.
José Muscari: "Uno nunca está preparado"
"Tenía ganas de aparecer por acá, porque me mandan un montón de mensajes súper hermosos, alentadores, esperanzadores y luminosos en relación a lo que sucedió", comenzó explicando Muscari para llevarle tranquilidad a su entorno y a sus seguidores, aclarando que, dentro de todo, se encuentra bien.
Sin embargo, no ocultó el fuerte impacto que le generó la noticia. El actor reflexionó sobre lo repentino del hecho: "La vida es un poco impredecible y uno nunca está preparado para una tragedia de esta magnitud, en relación a lo que pasó con Ernestina".
Lejos de centrarse en el dolor de la pérdida, el productor eligió honrar la memoria de la actriz destacando su esencia y la fortaleza con la que atravesó sus momentos más difíciles. "Me quiero quedar con la parte linda de Ernest, con su risa, con su empatía, con sus ganas de laburar, y con la forma en que le puso mucho huevo y mucha garra a toda su vida y a su tratamiento", expresó conmovido.
A modo de cierre, Muscari dejó en claro que su refugio seguirá siendo su vocación, el mismo ámbito donde forjaron su vínculo. "Quiero seguirme enfocando en mi trabajo y en la gente con la que lo hago. Mi trabajo, que en definitiva, es lo que me unió a una persona tan hermosa como Ernest. Que descanse muy en paz", concluyó.