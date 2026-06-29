La reacción de Eduardo Feinmann al difundir un audio que termina de hundir a Manuel Adorni: "Impunidad"

Eduardo Feinmann interrumpió este lunes un momento de su pase con Pablo Rossi en A24 para poner al aire un comprometedor audio de Manuel Adorni , en el que el ex jefe de Gabinete le hace un polémico planteo a uno de los testigos en la causa que lo investiga por un presunto enriquecimiento ilícito.

Concretamente, la conversación en cuestión fue con el contratista Matías Tabar, quien aseguró que recibió una importante suma de dólares en efectivo por las refacciones en la casa del exfuncionario en el barrio cerrado Indio Qua.

"Mati, querido, qué hacés, escuchame yo te tengo que hablar hace como diez, quince días. Este finde voy a ir a Indio así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos, eso está de más decírtelo, pero contas con todo, todo lo que yo te puedo ayudar", se lo escucha decir a Manuel Adorni en un tono llamativamente distendido.

En ese momento, Eduardo Feinmann decidió pausar el audio para remarcar que el ex jefe de Gabinete dejó en claro con ese comentario que replicó el mismo proceder para condicionar a los testigos que se presentaron en la Justicia. "Las dos jubiladas, el amigo, el amigo del amigo, la hija de la otra jubilada", enumeró el conductor sobre los testimonios que habrían pasado antes por el filtro del exfuncionario.

Por su parte, Pablo Rossi aclaró: "Un soporte se puede interpretar como 'te vamos a acomodar en la trama que estamos relatando, te vamos a dar letra'".

Luego, Feinmann siguió reproduciendo el audio en el que se lo escucha a Adorni decir: "Es una boludés, pero para que vos te quedes tranquilo y que todos nos quedemos tranquilos". Impactado, el periodista remarcó: "Me parece que esto para un fiscal y para un juez es una bomba de tiempo".

Además, en un momento de la conversación, Manuel Adorni cambia livianamente de tema a Matías Tabar para hacer referencia a un problema con una térmica del tablero de su casa en el mencionado barrio. "Por lo que escucho, en ese momento no sé si él tenía dimensión de dónde estaba metido, de que ese mensaje que estaba mandando podría configurar obstrucción de la justicia", señaló Pablo Rossi.

A lo que Eduardo Feinmann sumó: "A mí me da la sensación de que el no estaba consciente de la prueba que Tabar iba a presentar, y de los detalles que iba a presentar". En tanto que sobre el tono de despreocupación que manejaba Manuel Adorni en el audio, el comunicador subrayó: "Había una cuota de impunidad".

Finalmente, sobre el tipo de soporte que el ex jefe de Gabinete le ofrece al contratista, Feinmann puntualizó: "Uno interpreta con lo que necesites, abogado, guita... todo".