El explosivo cruce entre Flavio Azzaro y Eduardo Feinmann que encendió las redes: "Mercenario de..."

Eduardo Feinmann apuntó sin filtro contra el periodista deportivo, quien no dudó en responderle con un posteo contundente.

Flavio Azzaro es uno de los tantos periodistas que se encuentran en los Estados Unidos en el marco de la Copa del Mundo que se está disputando en el mencionado país y también en México y Canadá. En las últimas horas, Eduardo Feinmann lo criticó duramente y él no dudó en contestarle.

Todo sucedió en la red social X (antes Twitter) donde el conductor no tuvo filtros a la hora de opinar sobre el comunicador. Es que un usuario reflotó las palabras de Azzaro contra Messi años atrás y fue esto el motivo de la dura crítica.

"Este tipo todavía existe en los medios? ¿Este mercenario de plataformas de juego ilegal, sigue opinando de fútbol?, ¿Con qué autoridad moral?", escribió Feinmann al recordar este famoso clip.

El sorpresivo cruce entre Eduardo Feinmann y Flavio Azzaro Eduardo Feinmann picante contra Flavio Azzaro. Foto: X / @edufeiok. Pasaron algunas horas y el periodista deportivo arremetió contra su colega: "No solo existo, sino que además tengo mi medio. Que lo creé para no ser un esclavo como vos", sentenció duramente.