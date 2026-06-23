Georgina Barbarossa apuntó contra Wanda Nara y encendió la polémica: "Wanda no..."

Georgina Barbarossa habló sobre su colega y sorprendió a todos con una picante frase que se viralizó al instante.

Georgina Barbarossa fue una de las que criticó duramente a APTRA luego de que anunciaron que Wanda Nara era la ganadora del Martín Fierro a mejor conductora de la televisión. En las últimas horas, la actriz y figura de Telefe volvió a referirse a la mediática de manera tajante.

Barbarossa dialogó sin problemas con el cronista de Intrusos y fue en el mencionado programa donde hablaron de todo. El periodista le expresó que Wanda nunca fue a su programa y ella fue tajante: "Ella me dijo que no quiere venir porque en mi panel la tratan mal".

Georgina Barbarossa sorprendió al hablar de Wanda Nara También reveló que la empresaria le puso como condición ir al programa solo si hay un mano a mano con ella, algo que claramente no le gustó a la conductora: "Nosotros no tratamos mal a nadie. Son picantes, pero Wanda Nara no mea agua bendita tampoco".