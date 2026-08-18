¿Una biopic de Mirtha Legrand? La respuesta de la diva ante la posibilidad de llevar su vida a la ficción

La histórica conductora aprovechó el auge de la serie de Moria Casán y dio su punto de vista: los detalles.

La noche porteña se vistió de gala para celebrar las siete décadas de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. En un evento que reunió a diversas figuras, Mirtha Legrand volvió a dar el presente, reafirmando su histórico compromiso con la causa. Sin embargo, en su paso por el lugar, la atención de la prensa se desvió por un momento hacia el formato que hoy domina el mundo del espectáculo: las biopics.

El reciente furor por el estreno de la ficción sobre la vida de Moria Casán revivió el interés por conocer los secretos de las grandes leyendas del país. Frente a este escenario, la pregunta para La Chiqui era una parada obligada para los micrófonos.

¿Una serie de su vida? La respuesta de la diva Al ser consultada sobre si había tenido la oportunidad de ver la serie de su colega, Mirtha apeló a su clásica cortesía. "No, no la he visto, me dijeron que es muy buena", reconoció de forma escueta y sin dar demasiados rodeos.

Pero el momento de mayor impacto llegó instantes después, cuando un cronista fue directo al hueso e indagó sobre la posibilidad de que su propia trayectoria desembarque en las plataformas digitales. "¿Le gustaría hacer una serie suya?", le plantearon.

Lejos de jugar al misterio o de dejar la puerta abierta para alimentar especulaciones en los medios, la conductora fue lapidaria. Con un seco y contundente "No", clausuró cualquier tipo de debate.