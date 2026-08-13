Mirtha Legrand va por la revancha contra Andy Kusnetzoff en el rating: quiénes son los invitados

El Trece buscará mejorar su rating tras la derrota aplastante que sufrió Mirtha Legrand contra PH, Podemos Hablar.

Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe con el clásico formato de PH, Podemos Hablar, y se enfrenta en el rating con Mirtha Legrand. En su debut y, como era de esperarse, el conductor sacó una fuerte ventaja que El Trece quiere reducir y para eso tendrá que mejorar de manera contundente.

El promedio general del rating que logró Andy en su debut fue consagratorio y hundió por completo a La Noche de Mirtha. El canal de la familia se impuso con un sólido promedio de 9.5 puntos de rating, mientras que Legrand logró un promedio de 3.3 puntos.

Este sábado vuelven a pelear en el prime time y los invitados de Mirtha Legrand se confirmaron. Este fin de semana acompañarán a La Chiqui, Romina Gaetani, la actriz española Blanca Oteyza, Gastón Edul y Camila Dolabjian.

Mirtha Legrand buscará acercarse a Andy Kusnetzoff en el rating: estos son sus invitados Todos son figuras de primer nivel, pero está claro que con la presencia internacional como lo es Blanca Oteyza, la conductora y su producción buscarán atraer al público y de esa manera mejorar el número del sábado pasado.