El sentido mensaje de Mirtha Legrand tras la muerte de Jorge Messi: "Gran dolor"
Mirtha Legrand se expresó en medio del dolor que está pasando el futbolista y toda su familia tras la muerte de Jorge Messi.
Lionel Messi está pasando el momento más complicado de su vida y más triste. El viernes por la mañana se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi, su papá y quien lo acompañó durante toda la carrera como futbolista que comenzó en Newell's.
Jorge se encontraba transitando una dura enfermedad y la noticia que nadie quería dar finalmente llegó. Diferentes figuras se expresaron en redes sociales y una de ellas fue Mirtha Legrand, leyenda de la televisión y figura de El Trece.
A través de sus redes sociales, la diva le envió un sentido y emotivo mensaje a Lionel y a toda la familia Messi: "Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi".
El sentido mensaje de Mirtha Legrand por la muerte de Jorge, papá de Lionel Messi
La despedida a Jorge Messi se está realizando en el cementerio El Prado en una ceremonia íntima. Lionel llegó el viernes en horas de la noche junto a su familia para poder darle el último adiós a su padre.
Se espera que figuras del seleccionado nacional lleguen al lugar para acompañar al capitán en este momento de extrema tristeza por el que se encuentra pasando.