El sentido mensaje de Mirtha Legrand tras la muerte de Jorge Messi: "Gran dolor"

Mirtha Legrand se expresó en medio del dolor que está pasando el futbolista y toda su familia tras la muerte de Jorge Messi.

Lionel Messi está pasando el momento más complicado de su vida y más triste. El viernes por la mañana se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi, su papá y quien lo acompañó durante toda la carrera como futbolista que comenzó en Newell's.

Jorge se encontraba transitando una dura enfermedad y la noticia que nadie quería dar finalmente llegó. Diferentes figuras se expresaron en redes sociales y una de ellas fue Mirtha Legrand, leyenda de la televisión y figura de El Trece.

A través de sus redes sociales, la diva le envió un sentido y emotivo mensaje a Lionel y a toda la familia Messi: "Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi".

El sentido mensaje de Mirtha Legrand por la muerte de Jorge, papá de Lionel Messi Mirtha Legrand le dedicó un posteo a Lionel Messi y a su familia. X / @mirthalegrand. La despedida a Jorge Messi se está realizando en el cementerio El Prado en una ceremonia íntima. Lionel llegó el viernes en horas de la noche junto a su familia para poder darle el último adiós a su padre.