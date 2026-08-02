Un invitado hizo una confesión íntima y Mirtha Legrand reaccionó de la peor manera

Un invitado de La Chiqui sorprendió a todos con una confesión y la reacción de la diva se volvió viral al instante.

Mirtha Legrand comenzó el mes de agosto de la mejor manera y con grandes invitados. La Chiqui recibió en su mesaza a José María Listorti, Soledad Silveyra, Evelyn Botto y Leo Montero, quien volvió a hacer dupla de conducción junto a Vero Lozano, pero esta vez en streaming.

Desde que inició el programa, hablaron de diferentes temas y en un momento un invitado decidió hacer una confesión íntima que no solo impactó al resto de los comensales y a la propia Mirtha Legrand. Se trata del propio Leo Montero, quien contó todo tras una consulta de la diva: "¿Quién de ustedes no usa ropa interior?".

En ese instante, el comunicador aceptó ser él quien no usaba ropa interior y Mirtha fue contundente: "Yo no puedo creer que no uses ropa interior... ¡Qué espanto! Horrible, horrible", expresó La Chiqui mientras se tapaba la cara con una servilleta.

La confesión de un invitado que dejó sin palabras a Mirtha Legrand "De repente un día no usé más... Me acostumbré y después lavó un pantalón todos los días como si fuera un calzoncillo", sentenció Leo Montero. Por su lado, Legrand decidió dar por terminado el tema.