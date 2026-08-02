Soledad Silveyra reveló el problema de salud que padece y sorprendió a Mirtha Legrand: "Me estoy tratando"

Soledad Silveyra decidió hablar a corazón abierto sobre el problema de salud que padece y sorprendió a la conductora.

Soledad Silveyra fue una de las invitadas que tuvo Mirtha Legrand en su programa del sábado 1 de agosto. La conductora en un momento le preguntó sobre su salud y allí ella decidió confesar el problema que la está aquejando desde hace tiempo.

"No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis... Hace 6 meses que estoy con esto", comenzó diciendo la actriz, mientras Mirtha Legrand la escuchaba muy atenta al igual que el resto de los famosos.

Además, detalló que sufrió una caída al volver de un spa en el que se encontraba: "Cuando vuelvo, me caigo porque me tropiezo con la valija y ahí caí de cola y me rompí la sexta lumbar. Hice la función durante diez días quebrada y no sabía".

Soledad Silveyra confesó el problema de salud que está padeciendo "Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo... Lo que pasa es que me duele mucho en la cadera y es muy difícil la cura", sostuvo Silveyra sobre el problema de salud que está padeciendo.