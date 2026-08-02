Ángela Torres participó en el show de Rosalía y apuntó contra un ex: el fuerte testimonio

Ángela Torres estuvo en el "confesionario" de Rosalía y su confesión se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El sábado por la noche Rosalía abrió sus shows en Argentina en medio de una fuerte polémica por el video que compartió contra el seleccionado nacional. Ángela Torres fue la estrella invitada en el Movistar Arena y su confesión se viralizó.

La artista española, antes de compartir escenario con Ángela, se tomó unos minutos y habló sobre el escándalo que se generó: "Ahí scrolleando sin mirármelo mucho, le di un reposteo ahí, tremenda cagada. ¿Cómo podría yo tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este".

Minutos después, Ángela Torres participó del espectáculo y el momento se volvió tendencia al instante debido a sus palabras: "Me pregunto si hay algo que tu llevas en el pecho guardado y tuvieras ganas de sacártelo hoy", expresó Rosalía.

La fuerte confesión de Ángela Torres en el show de Rosalía "Vengo a contarte que salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas. Uno de ellos es que no me quería hacer parte de nada; salimos mucho tiempo y él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta y no quería que sea parte de su vida", expresó Ángela.