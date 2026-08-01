Rosalía se emocionó hasta las lágrimas y pidió disculpas a sus fans por la polémica del video: "El mejor público de la Tierra"
La cantante española se presentó en el Movistar Arena de Villa Crespo y ni quiso perder el tiempo para pedir disculpas a sus fanáticos.
Al fin llegó el día y, más allá de cualquier movida en las redes sociales, Rosalía brindó su primer concierto de la gira LUX en el Movistar Arena de la provincia de Buenos Aires. Lejos de lo que se esperaba, el publicó marcó el sold out con su presencia en un estadio repleto de fanáticos que esperaban esa noche desde hace meses y dejaron de lado cualquier polémica que surgiera en torno a la cantante.
El descargo de Rosalía frente a sus fans
Hoy, siendo 1 de agosto, el Movistar Arena de Villa Crespo se llenó de fanáticos y Rosalía se presentó ante ellos sin olvidar todo lo que ocurrió para ese entonces: "Madre mia que lío el otro día". Ante el aplauso de los presentes, la española no dejó pasar la ocasión y realizó un descargo de cariño y arrepentimiento para todos los presentes.
Para comenzar, optó por explicar que todo explotó por los aires por una simple acción que ella no supo medir en el momento: "ahi scrolleando sin mirarmelo mucho, le di un reposteo ahi, tremenda cagada". Seguido de esto, recordó la primera vez que se cruzó con público argentino y quedó enamorada; precisamente fue en 2019 cuando se presentó en el Lollapalooza y todos los presentes la apoyaron sin importar nada.
"Como podria yo tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este. Asi que, obviamente, creo que ya lo sabeis los que están aqui que no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho: el mejor público que hay en la Tierra". Los aplausos no tardaron en llegar nuevamente ante la emoción visible en los ojos de la española y también de todos los presentes en el show.
Antes de terminar el descargo y continuar con el show, Rosalía dejó en claro sus sentimientos hacia el país diciendo: "Nada me dolería mas que piensen que no me importan de vuelta, quiero que sepais que mi amor por Argentina, por este país, sigue igual que el primer dia".
Qué pasó con Rosalía
Algunos días atrás, Rosalía hizo un simple repost de una publicación en su cuenta de Instagram que la llevó a ser de las artistas más criticadas por los argentinos. Específicamente tras la final del Mundial 2026 donde Argentina perdió contra España, la actriz Mia Khalifa compartió un video que decía "Como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas" mientras sonaba de fondo la canción La Perla de la Rosalía en contra de la Selección Albiceleste; todo explotó por los aires para los argentinos.