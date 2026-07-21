"No vengas": el durísimo repudio en Argentina contra Rosalía por su polémico gesto tras la final del Mundial 2026
La cantante española recibió una lluvia de críticas en las redes sociales por la actitud que tuvo tras la derrota de Argentina en el Mundial.
El picante cruce entre las hinchadas tras la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España traspasó las canchas y se trasladó a las redes. En ese clima, Rosalía quedó en el centro de las críticas del público argentino tras celebrar el triunfo español.
Y es que la cantante española reposteó un video que subió Mia Khalifa a su cuenta de TikTok, donde festeja la derrota de Argentina. "Como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", dice el video de Mia.
Este fue el video que subió Mia Khalifa a TikTok y que la Rosalía reposteó
En ese clip, Khalifa utiliza la canción La Perla, de la Rosalía. El video fue compartido este lunes y ya tiene más de 450 mil me gustas en la red social.
Los argentinos se percataron de la acción de la artista y le dejaron duros mensajes, no solo en el video de Mia Khalifa, sino también en sus redes sociales.
"Qué rápido nos has soltado la mano. 'Que tenemos el cielo más bonito, que somos un país hermoso' y todo para que medio año después te sumes a la campaña masiva de odio contra nuestro país por un simple torneo de fútbol. Mirando todo esto en retrospectiva, deberíamos cuestionarnos quién es la verdadera perla. No vengas, Rosalía"; "Rosalía, estamos muy decepcionados por toda la campaña de difamación hacia nuestro país, hacia Messi, hacia nuestra selección. Y sería muy bonito que dijeras algo, ya que estás por venir a nuestro país y nosotros siempre te recibimos muy bien"; "Después no lucres con Argentina", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la última publicación de Instagram de la cantante.