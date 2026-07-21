"No vengas": el durísimo repudio en Argentina contra Rosalía por su polémico gesto tras la final del Mundial 2026

La cantante española recibió una lluvia de críticas en las redes sociales por la actitud que tuvo tras la derrota de Argentina en el Mundial.

El picante cruce entre las hinchadas tras la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España traspasó las canchas y se trasladó a las redes. En ese clima, Rosalía quedó en el centro de las críticas del público argentino tras celebrar el triunfo español.

Y es que la cantante española reposteó un video que subió Mia Khalifa a su cuenta de TikTok, donde festeja la derrota de Argentina. "Como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", dice el video de Mia.

Este fue el video que subió Mia Khalifa a TikTok y que la Rosalía reposteó En ese clip, Khalifa utiliza la canción La Perla, de la Rosalía. El video fue compartido este lunes y ya tiene más de 450 mil me gustas en la red social.

Los argentinos se percataron de la acción de la artista y le dejaron duros mensajes, no solo en el video de Mia Khalifa, sino también en sus redes sociales.