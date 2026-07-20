"Equipo menor": los polémicos dichos de Flavio Azzaro sobre la Selección argentina tras la final del Mundial 2026

Tras la caída de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Flavio Azzaro lanzó una durísima crítica contra la Scaloneta. El periodista cuestionó sin filtro a Lionel Scaloni y la postura defensiva que mostró el seleccionado nacional a lo largo de todo el certamen.

"¿Qué pasó, Scaloni? ¿Qué pasó? Que convertiste un equipo que era protagonista, que jugando bien o jugando mal iba al frente en un equipo que hoy jugó una final como si fuese un equipo menor, ya realizado por haber llegado a esa instancia. ¿Qué pasó? Lo pregunto desde antes de que arranque el Mundial", disparó el comunicador.

El descargo de Flavio Azzaro tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 Siguiendo con su análisis en caliente, el periodista continuó preguntándose sobre el cambio de estilo del equipo: "¿Qué pasó? Entrenador para convertir a un equipo con actitud, con vocación ofensiva, obvio con mejores momentos, peores momentos, distintos partidos, no todos los partidos son iguales. Hacen este periodo en el cual ganaste mucho, también jugado malos partidos que los terminaste ganando, porque de eso se trata".

"¿Quién gana jugando siempre bien? Nadie. Ahora la postura me calienta. Es más, me calienta más que perder hoy contra España, que me calienta muchísimo, muchísimo por la diferencia que hubo, porque hoy España se va de esta Copa del Mundo con la copa y realmente siendo un gran campeón, un campeón que al rival lo dejó muy chico, que al rival le generó diez, quince situaciones claras de gol, que no le permitió agarrar nunca la pelota, no le permitió patearle al arco", aseguró Azzaro.

Los polémicos comentarios del periodista despertaron una fuerte ola de reacciones entre los hinchas. @Argentina Por otro lado, el comunicador comparó el rendimiento mostrado en los cruces previos con el desenlace del torneo: "Pero, ¿por qué irnos así? Me duele más la forma de Argentina que hoy queda más evidenciada porque claro, cuando vos jugas con Suiza y bueno, si vos le das la pelota a Suiza así todo si no le echaban a Embolo y Suiza te va a llegar tres, cuatro veces, pero no es España. Y si vos le das la pelota a Cabo Verde, Cabo Verde por ahí te daña, pero vos después tenés chance. ¿Por qué? Porque individualmente sos más y no siempre vas a salir con aire vivo de un planteo como el que casi siempre diseñó este entrenador, porque para mí es claramente una decisión que tuvo Scaloni y de ahí la la incomodidad de parte mía, de ahí la impotencia también, pues yo estoy convencido que España es más que Argentina".