Tití Fernández habló de la posibilidad de que Lionel Messi juegue la Copa América 2028: "Vigente"

El periodista se refirió a las posibilidades de que el capitán dispute el torneo. Además, recordó un diálogo inédito con el jugador tras su breve renuncia.

El futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina sigue siendo el principal foco de atención, especialmente tras las versiones que indican que existen fuertes chances de que el astro dispute la Copa América 2028. En este escenario, Tití Fernández se pronunció sobre la continuidad del capitán y lanzó duras críticas hacia la FIFA tras la Copa del Mundo.

Haciéndose eco de la información sobre el futuro del rosarino, Fernández destacó el compromiso y el deseo que el jugador mantiene por seguir vistiendo la camiseta albiceleste. "Él tiene contrato con el Inter de Miami y tiene muchas ganas de jugar", aseguró. Sin embargo, no ocultó la nostalgia que genera el inminente cierre de ciclo: "El solo hecho de pensar que nos podemos llegar a quedar sin Scaloni, pero sobre todo sin Messi, nos hace poner muy tristes. Hace 20 años que lo disfrutamos".

El recuerdo de un diálogo inédito En medio de la reflexión sobre la recta final de Messi en el equipo nacional, el periodista recordó el episodio de hace una década, cuando el 10 había anunciado su sorpresivo retiro de la Selección.

Fernández reveló un breve intercambio que mantuvo con el jugador en su partido de regreso, disputado en la provincia de Córdoba por las Eliminatorias. "Lo voy a entrevistar y le digo: 'Qué suerte que volviste, Leo, porque no la estamos pasando bien, pero vos volviste y le das alegría a la gente'", relató. Ante lo dicho, el capitán le respondió con total sinceridad: "¿Qué querés, Tití, con el quilombo que armé? Mirá si no volvía".

El reclamo a la FIFA por los premios del Mundial El campeón se despidió con amargas lágrimas. EPA El análisis de Fernández también incluyó un fuerte descargo contra los criterios utilizados por la casa madre del fútbol mundial para elegir al mejor jugador del torneo.