Así fue la odisea de María Becerra para cantar en la final: grandes gastos y el pedido de la Selección

La artista interrumpió su gira por España para presentarse en el MetLife Stadium. Detrás de su actuación hubo una carrera contrarreloj: los detalles.

La presentación de María Becerra cantando el Himno Nacional Argentino en el MetLife Stadium no solo fue un momento consagratorio en su carrera, sino también el resultado de una verdadera odisea logística. En las últimas horas, salieron a la luz los detalles del detrás de escena de su viaje a Nueva York.

El operativo comenzó a gestarse el miércoles previo al encuentro decisivo, tras la victoria del equipo nacional ante Inglaterra. Si bien la invitación formal llegó por los canales oficiales de la FIFA, la convocatoria tuvo un fuerte respaldo interno: fue la propia AFA quien la recomendó, impulsada por el deseo de los propios jugadores, quienes pidieron que ella fuera la encargada de entonar el himno.

Una carrera contrarreloj desde España Según Yanina Latorre en SQP (América TV), al momento de recibir la confirmación definitiva, Becerra se encontraba en plena gira por España. Lejos de cancelar compromisos con su público, la artista y su acotado equipo de trabajo decidieron reorganizar la agenda. Para lograr empalmar los horarios, debieron adelantar dos horas su último show en la ciudad de Pontevedra.

Ante la imposibilidad de conseguir lugares en un vuelo de línea que le permitiera llegar a tiempo a Estados Unidos, la cantante tomó una decisión drástica: contratar un avión privado con destino a Nueva York para ella y tres miembros de su staff.

"Todo autogestivo": el esfuerzo económico de la artista DSports Uno de los datos más relevantes de la jornada es que María Becerra se hizo cargo de la totalidad de los gastos de su traslado. Según trascendió, la cantante pagó de su propio bolsillo tanto el avión privado como el alojamiento. No cobró ningún tipo de cachet por la presentación, dejando en claro que su participación fue estrictamente "por el honor" y por el orgullo de representar a su país.